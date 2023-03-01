Главный тренер Зари выиграл суд в Маккаби Тель-Авив на полмиллиона евро

ФИФА обязала "Маккаби" Тель-Авив выплатить наставнику луганской "Зари" Патрику ван Леувену около полумиллиона евро за нарушение сделки и в качестве дополнительных выплат. Впрочем, точка в деле не поставлена, ведь, по информации sport5.co.il, клуб планирует подать апелляцию в CAS.

В октябре 2021 года "Маккаби" объявил об увольнении ван Леувена. Адвокат тренера пытался добиться финансового соглашения с клубом, однако все попытки расторгнуть контракт без необходимости судебного разбирательства не увенчались успехом. Поэтому адвокату пришлось обратиться в ФИФА, который занял сторону тренера и требует клуб выплатить 517 457 евро.

Клуб ожидает мотивационную часть решения ФИФА. Когда она прибудет, "Маккаби" намерен подать апелляцию в CAS, чтобы уменьшить эту сумму. В клубе из Тель-Авива утверждают, что у ФИФА не было полномочий обсуждать это дело и что разногласия во взглядах между сторонами следовало решать в местных рамках в пределах Израиля. Кроме того, по мнению клуба, Ван Леувен быстро нашел новую команду.