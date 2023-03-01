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Поворознюк: Я очень хорошо разбираюсь в футболе, но никогда не лезу в тренерскую работу

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Ингульца - не просто так

Поворознюк: Я очень хорошо разбираюсь в футболе, но никогда не лезу в тренерскую работу

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что он хорошо разбирается в футболе, но не вмешивается в работу тренерского штаба.

"Очень хорошо разбираюсь в футболе, но я никогда не лезу в тренерскую работу. Не говорю, кто должен играть, кого нужно ставить. Считаю, что это чисто тренерское задание, он должен выполнять его на 5.

Если перед ним стоят задачи, то они должны быть выполнены. Если будешь рассказывать, кому играть, а кому нет, то зачем главный тренер?

В теории я разбираюсь. Я уже выйду на поле и по составу могу определить, по какой схеме мы будем играть. 4-4-2 там, разные схемы, сразу могу определить.

Начинается игра – сразу могу понимать, как мы перестраиваемся", - рассказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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