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Поворознюк: Я очень хорошо разбираюсь в футболе, но никогда не лезу в тренерскую работу
Президент Ингульца - не просто так
Президент "
"Очень хорошо разбираюсь в футболе, но я никогда не лезу в тренерскую работу. Не говорю, кто должен играть, кого нужно ставить. Считаю, что это чисто тренерское задание, он должен выполнять его на 5.
Если перед ним стоят задачи, то они должны быть выполнены. Если будешь рассказывать, кому играть, а кому нет, то зачем главный тренер?
В теории я разбираюсь. Я уже выйду на поле и по составу могу определить, по какой схеме мы будем играть. 4-4-2 там, разные схемы, сразу могу определить.
Начинается игра – сразу могу понимать, как мы перестраиваемся", - рассказал Поворознюк.
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