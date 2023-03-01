Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конопля: Днепр-1 должен уступить, а мы должны набирать максимум в каждом туре
Борьба за чемпионство будет нешуточной
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "
– "Шахтер" продолжает погоню за "Днепром-1". В турнирную таблицу заглядываете?
– Понимаем, что будет непросто. Пока мы не на первом месте, нужно его завоевывать. "Днепр-1" должен уступить, а мы должны набирать максимум в каждом туре. Вся борьба впереди.
– На следующей неделе "Шахтер" будет противостоять "Фейеноорду". Начали изучать эту команду?
– Подробно не изучали, ведь впереди у нас еще игра с "Металлистом 1925". В первую очередь, должны подготовиться к УПЛ, а потом уже возьмемся за "Фейеноорд".
– По вашему мнению, нидерландцы сильнее "Ренна"?
– Не могу утвердительно ответить. Это разные команды из разных чемпионатов, с разными менталитетами. В любом случае, нам будет непросто.
Популярное сейчас
- "Давай сюда в Украину, Дзюбадроч. Скажи: хочу воевать в пида#####ческой армии россии" - Алиев ответил Дзюбе, который поддержал Путина
- За месяц многое изменилось. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 01.03.2023
- Спикер Восточной группировки войск ответил на вопрос о возможности отвода ВСУ из Бахмута
- "Потом он у туалета полежал". Защитник Львова снял флаг РФ, висевший возле гостиницы в Турции
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО