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Конопля: Днепр-1 должен уступить, а мы должны набирать максимум в каждом туре

Премьер-лига
(4 голосов)

Борьба за чемпионство будет нешуточной

Конопля: Днепр-1 должен уступить, а мы должны набирать максимум в каждом туре

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля поделился мыслями о планах и амбициях клуба на вторую часть сезона.

– "Шахтер" продолжает погоню за "Днепром-1". В турнирную таблицу заглядываете?

– Понимаем, что будет непросто. Пока мы не на первом месте, нужно его завоевывать. "Днепр-1" должен уступить, а мы должны набирать максимум в каждом туре. Вся борьба впереди.

– На следующей неделе "Шахтер" будет противостоять "Фейеноорду". Начали изучать эту команду?

– Подробно не изучали, ведь впереди у нас еще игра с "Металлистом 1925". В первую очередь, должны подготовиться к УПЛ, а потом уже возьмемся за "Фейеноорд".

– По вашему мнению, нидерландцы сильнее "Ренна"?

– Не могу утвердительно ответить. Это разные команды из разных чемпионатов, с разными менталитетами. В любом случае, нам будет непросто.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Ефим Конопля
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Источник:
football24

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