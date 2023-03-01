Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Заря подтвердила подписание защитника Динамо
Подробности контракта раскрывает киевская сторона
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
"Заря" официально подтвердила подписание контракта с центральным защитником "Динамо" Никитой Бурдой.
"Очередным игроком, который продолжит свои выступления в составе черно-белых", стал защитник Никита Бурда.
Никита был игроком киевского "Динамо", за которое сыграл 95 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи. Имеет опыт выступлений в Лиге Чемпионов и Лиге Европы", - говорится в сообщении "Зари" на официальной странице в фейсбуке.
Детали перехода клуб не сообщает. Ранее СМИ писали о том, что Бурда переходит в "Зарю" в аренду на полгода. Однако некоторый свет проливает киевский клуб. "Динамо", также подтверждая трансфер, отмечает, что арендное соглашение с луганским клубом рассчитано до завершения сезона-2022/2023.
Добавим, что футболист уже заявлен за луганский клуб на сайте УПЛ.
Популярное сейчас
- Шахтер подписал 18-летнего таджикского хавбека
- Карпаты объявили о подписании футболиста Днепра-1
- В Крыму ночью были слышны звуки взрывов. Оккупанты эвакуируют свои семьи с полуострова
- Шахтер сократил расстояние от Днепра-1 до двух очков. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО