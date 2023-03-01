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Официально. Заря подтвердила подписание защитника Динамо

Премьер-лига
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Подробности контракта раскрывает киевская сторона

Официально. Заря подтвердила подписание защитника Динамо

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" официально подтвердила подписание контракта с центральным защитником "Динамо" Никитой Бурдой.

"Очередным игроком, который продолжит свои выступления в составе черно-белых", стал защитник Никита Бурда.

Никита был игроком киевского "Динамо", за которое сыграл 95 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи. Имеет опыт выступлений в Лиге Чемпионов и Лиге Европы", - говорится в сообщении "Зари" на официальной странице в фейсбуке.

Детали перехода клуб не сообщает. Ранее СМИ писали о том, что Бурда переходит в "Зарю" в аренду на полгода. Однако некоторый свет проливает киевский клуб. "Динамо", также подтверждая трансфер, отмечает, что арендное соглашение с луганским клубом рассчитано до завершения сезона-2022/2023.

Добавим, что футболист уже заявлен за луганский клуб на сайте УПЛ.

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В статье: Никита Бурда
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Источник:
ФК Зоря

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