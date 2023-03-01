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Кривбасс близок к подписанию форварда сборной Нигера
Даниэль Созах до недавнего времени играл за белорусскую Ислочь
фото из соцсетей
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Игрок сейчас находится в статусе свободного агента.
Созах выступал за "Ислочь" с лета 2021 года – провел 45 матчей, забил 17 мячей и отдал 7 ассистов.
С октября 2021 года Созах вызывается в сборную Нигера, за которую успел сыграть 12 матчей (3 гола, 6 ассистов).
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Источник:Sport Arena
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