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Кривбасс близок к подписанию форварда сборной Нигера

Премьер-лига
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Даниэль Созах до недавнего времени играл за белорусскую Ислочь

Кривбасс близок к подписанию форварда сборной Нигера

фото из соцсетей

Новина українською

"Кривбасс" намерен подписать 24-летнего форварда Даниэля Созаха, который в конце февраля покинул белорусскую "Ислочь".

Игрок сейчас находится в статусе свободного агента.

Созах выступал за "Ислочь" с лета 2021 года – провел 45 матчей, забил 17 мячей и отдал 7 ассистов.

С октября 2021 года Созах вызывается в сборную Нигера, за которую успел сыграть 12 матчей (3 гола, 6 ассистов).

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Sport Arena

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