Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Авагимян вернулся в Черноморец
Ранее за одесситов игрок уже выступал
Полузащитник Артур Авагимян вторую часть текущего сезона проведет в "Черноморце". Игрок появился в заявке одесского клуба на официальном сайте УПЛ.
В конце 2021 года "Александрия" выкупила хавбека у "Черноморца". Почти сразу же стороны стали вести переговоры о возвращении игрока хотя бы на правах аренды. Сам футболист через соцсети также высказывал желание выступать за одесскую команду. Однако не удалось уладить финансовый вопрос, поэтому он остался на Кировоградщине. Сейчас футболист вернулся в Одессу. Статус трансфера – аренда или полноценный переход – пока неизвестен.
В текущем сезоне Артур Авагимян отыграл за "Александрию" 8 матчей и не отметился ни одним результативным действием.
Популярное сейчас
- NYT: Под Угледаром ВСУ выиграли у россиян крупнейшее танковое сражение войны
- Китай тратит миллиарды на пропаганду РФ, а компания из Поднебесной предоставляла ЧВК Вагнера аэроснимки
- В ОК Юг рассказали о том, как РФ готовится к массированной атаке, и когда можно ожидать удар
- Шахтер сократил расстояние от Днепра-1 до двух очков. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом