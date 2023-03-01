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Авагимян вернулся в Черноморец

Премьер-лига
(2 голосов)

Ранее за одесситов игрок уже выступал

Авагимян вернулся в Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Артур Авагимян вторую часть текущего сезона проведет в "Черноморце". Игрок появился в заявке одесского клуба на официальном сайте УПЛ.

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В конце 2021 года "Александрия" выкупила хавбека у "Черноморца". Почти сразу же стороны стали вести переговоры о возвращении игрока хотя бы на правах аренды. Сам футболист через соцсети также высказывал желание выступать за одесскую команду. Однако не удалось уладить финансовый вопрос, поэтому он остался на Кировоградщине. Сейчас футболист вернулся в Одессу. Статус трансфера – аренда или полноценный переход – пока неизвестен.

В текущем сезоне Артур Авагимян отыграл за "Александрию" 8 матчей и не отметился ни одним результативным действием.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия Артур Авагимян
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