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Официально: Каплиенко – игрок Днепра-1
Еще один харьковчанин переезжает в Днепр
footboom.com
Защитник "Металлиста" Александр Каплиенко продолжит свою карьеру в "Днепре-1". Игрок уже внесен в заявку днепровского клуба на вторую часть сезона и получил №26. Подробности сделки – трансфер или аренда – на данный момент неизвестны.
26-летний левый защитник первую часть текущего чемпионата Украины провел в "Металлисте". На его счету 14 матчей и 2 гола.
Отметим, что Каплиенко стал уже не первым игроком, перешедшим из "Металлиста" в "Днепр-1" за последний год. По этому же маршруту летом проследовал тренер Александр Кучер вместе с группой игроков. Уже во время текущего трансферного окна днепряне забрали у "Металлиста" Танковского и Подлепенца.
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