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Шахтер заявил Борячука на УПЛ

Премьер-лига
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Форвард возвращается в донецкий клуб

Шахтер заявил Борячука на УПЛ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

26-летний центрфорвард Андрей Борячук весеннюю часть сезона проведет в "Шахтере".

Донецкий клуб дозаявил нападающего на сезон-2022/23, о чем говорят данные на сайте УПЛ.

В осенней части чемпионата Борячук на правах аренды выступал за "Металлист 1925" - в 8 матчах забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что выкупить Борячука у "Шахтера" хотела "Заря", но клубы не сошлись в цене на игрока.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Борячук
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Источник:
УПЛ

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