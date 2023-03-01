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Шахтер заявил Борячука на УПЛ
Форвард возвращается в донецкий клуб
Фото: ФК Шахтер Донецк
26-летний центрфорвард Андрей Борячук весеннюю часть сезона проведет в "
Донецкий клуб дозаявил нападающего на сезон-2022/23, о чем говорят данные на сайте УПЛ.
В осенней части чемпионата Борячук на правах аренды выступал за "Металлист 1925" - в 8 матчах забил 3 гола.
Ранее сообщалось, что выкупить Борячука у "Шахтера" хотела "Заря", но клубы не сошлись в цене на игрока.
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Источник:УПЛ
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