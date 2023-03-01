Шахтер заявил Борячука на УПЛ

26-летний центрфорвард Андрей Борячук весеннюю часть сезона проведет в " Шахтере ".

Донецкий клуб дозаявил нападающего на сезон-2022/23, о чем говорят данные на сайте УПЛ.

В осенней части чемпионата Борячук на правах аренды выступал за "Металлист 1925" - в 8 матчах забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что выкупить Борячука у "Шахтера" хотела "Заря", но клубы не сошлись в цене на игрока.