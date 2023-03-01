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Металлист 1925 вернул из аренды 20-летнего вратаря
Максим Коваленко возвращается в Харьков
Горняк-Спорт
"
Кипер уже заявлен за харьковчан на весеннюю часть УПЛ.
Напомним, что Коваленко отправился в аренду в "Горняк-Спорт" летом 2022 года, и за первую часть сезона сыграл 10 матчей в Первой лиге.
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Источник:УПЛ
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