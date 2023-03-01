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Металлист 1925 вернул из аренды 20-летнего вратаря

Премьер-лига
(1 голосов)

Максим Коваленко возвращается в Харьков

Металлист 1925 вернул из аренды 20-летнего вратаря

Горняк-Спорт

Новина українською

"Металлист 1925" вернул из аренды в "Горняке-Спорт" 20-летнего голкипера Максима Коваленко.

Кипер уже заявлен за харьковчан на весеннюю часть УПЛ.

Напомним, что Коваленко отправился в аренду в "Горняк-Спорт" летом 2022 года, и за первую часть сезона сыграл 10 матчей в Первой лиге.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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