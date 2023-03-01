Тоиров – второй представитель Таджикистана в чемпионате Украины. Первый становился здесь лучшим бомбардиром

Донецкий "Шахтер" официально объявил о подписании контракта с представителем Таджикистана Хусравом Тоировым. Соглашение заключено на пять лет.

Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", Хусрав Тоиров – первый представитель Таджикистана в расположении донецкого клуба. И всего второй – в истории украинского чемпионата вообще.

Первым был Арсен Аваков, в 90-х годах игравший за "Темп" (Шепетовка) и "Торпедо" (Запорожье). В сезоне 1994/95 Аваков даже стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины с 21-м голом в 33-х матчах.

У Авакова, кроме гражданства Таджикистана, было еще гражданство страны 404.