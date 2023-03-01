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Тоиров – второй представитель Таджикистана в чемпионате Украины. Первый становился здесь лучшим бомбардиром

Премьер-лига
(1 голосов)

Новичок Шахтера приехал из экзотической страны

Тоиров – второй представитель Таджикистана в чемпионате Украины. Первый становился здесь лучшим бомбардиром

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" официально объявил о подписании контракта с представителем Таджикистана Хусравом Тоировым. Соглашение заключено на пять лет.

Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", Хусрав Тоиров – первый представитель Таджикистана в расположении донецкого клуба. И всего второй – в истории украинского чемпионата вообще.

Первым был Арсен Аваков, в 90-х годах игравший за "Темп" (Шепетовка) и "Торпедо" (Запорожье). В сезоне 1994/95 Аваков даже стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины с 21-м голом в 33-х матчах.

У Авакова, кроме гражданства Таджикистана, было еще гражданство страны 404.

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В статье: Хусрав Тоиров
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Источник:
УПЛ жива

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Комментарии (1)
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01.03.2023 в 22:36
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