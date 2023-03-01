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Журналист назвал сумму, которую Динамо заплатило за Рамадани
А вот Эрик Рамирес вернулся по собственной инициативой
fcdynamo.com
Стало известно, какую сумму заплатило "
Как заявляет журналист Игорь Бурбас, за этот трансфер киевляне заплатили 250 тысяч евро.
Что касается возвращения форварда Эрика Рамиреса с аренды в "Словане", то отмечается, что это была инициатива самого игрока.
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
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