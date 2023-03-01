  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналист назвал сумму, которую Динамо заплатило за Рамадани
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист назвал сумму, которую Динамо заплатило за Рамадани

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

А вот Эрик Рамирес вернулся по собственной инициативой

Журналист назвал сумму, которую Динамо заплатило за Рамадани

fcdynamo.com

Новина українською

Стало известно, какую сумму заплатило "Динамо" за трансфер 19-летнего полузащитника "Шкендии" Решата Рамадани.

Как заявляет журналист Игорь Бурбас, за этот трансфер киевляне заплатили 250 тысяч евро.

Что касается возвращения форварда Эрика Рамиреса с аренды в "Словане", то отмечается, что это была инициатива самого игрока.

По теме
yellow-arrow
Шкендия получит 15 процентов от перепродажи Рамадани. Также раскрыт срок контракта игрока с Динамо
yellow-arrow
Таджик в Шахтере, северомакедонец в Динамо. Все трансферы УПЛ этой зимой
yellow-arrow
Поворознюк: Играл в футбол на район - в каждой игре забивал 2-3 гола, на скорости убегал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Игорь Бурбас Эрик Рамирес Решат Рамадани
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде