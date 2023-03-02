Премьер-лига
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В УПЛ закрылось зимнее трансферное окно
Кто успел - тот молодец
В четверг, 2 марта в 00:00 в Украинской Премьер-Лиге официально закрылось трансферное окно.
Клубы больше не могут осуществлять трансферы игроков из других клубов.
Впрочем, возможность подписывать свободных агентов с последующей дозаявкой их на матчи Лиги еще остается.
Все зимние трансферные переходы УПЛ UA-Футбол
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