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В УПЛ закрылось зимнее трансферное окно

Премьер-лига
(1 голосов)

Кто успел - тот молодец

В УПЛ закрылось зимнее трансферное окно

Новина українською

В четверг, 2 марта в 00:00 в Украинской Премьер-Лиге официально закрылось трансферное окно.

Клубы больше не могут осуществлять трансферы игроков из других клубов.

Впрочем, возможность подписывать свободных агентов с последующей дозаявкой их на матчи Лиги еще остается.

Все зимние трансферные переходы УПЛ UA-Футбол собрал в одной сводной таблице.

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В статье: Украинская Премьер-лига
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