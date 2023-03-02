В УПЛ закрылось зимнее трансферное окно

В четверг, 2 марта в 00:00 в Украинской Премьер-Лиге официально закрылось трансферное окно.

Клубы больше не могут осуществлять трансферы игроков из других клубов.

Впрочем, возможность подписывать свободных агентов с последующей дозаявкой их на матчи Лиги еще остается.