Минай арендовал одного из лидеров Шахтера U-19

19-летний левый защитник "Шахтера" Андрей Булеза ближайшие полгода проведет в " Минае ".

Футболист уже появился в заявке закарпатского клуба на сайте УПЛ.

Ранее наставник закарпатцев Владимир Шаран говорил об аренде Булезы.

Напомним, что Булеза в первой половине сезона был основным защитником "Шахтера" U-19, а вот в составе первой команды пока что заигран не был.