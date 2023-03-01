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Минай арендовал одного из лидеров Шахтера U-19

Премьер-лига
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Андрей Булеза до конца сезона будет играть в Минае

Минай арендовал одного из лидеров Шахтера U-19

shakhtar.com

Новина українською

19-летний левый защитник "Шахтера" Андрей Булеза ближайшие полгода проведет в "Минае".

Футболист уже появился в заявке закарпатского клуба на сайте УПЛ.

Ранее наставник закарпатцев Владимир Шаран говорил об аренде Булезы.

Напомним, что Булеза в первой половине сезона был основным защитником "Шахтера" U-19, а вот в составе первой команды пока что заигран не был.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
УПЛ

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