Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Угадайте клуб по футболистам, которые в нем играли - Квиз
Результатами делитесь в комментариях
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры известных футболистов и историю клубов, пройдя наш квиз. Вам будут даны три игрока, нужно указать команду, за которую они все когда-то играли.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зинченко сломал оборону Миколенко. Арсенал - Эвертон 4:0. Видео голов и обзор матча
- Днепр-1 дозаявил на УПЛ форварда и защитника
- АПЛ. Арсенал – Эвертон 4:0. Ассист Зинченко в зону Миколенко положил начало разгрому
- Днепр-1 стал "зимним" чемпионом УПЛ по результатам контрольных матчей. Таблица всех спаррингов
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн