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Угадайте клуб по футболистам, которые в нем играли - Квиз

Премьер-лига
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Угадайте клуб по футболистам, которые в нем играли - Квиз

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры известных футболистов и историю клубов, пройдя наш квиз. Вам будут даны три игрока, нужно указать команду, за которую они все когда-то играли.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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