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Днепр-1 раскрыл детали контракта с Каплиенко

Премьер-лига
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Защитник "Металлиста" перебрался в стан днепрян

Днепр-1 раскрыл детали контракта с Каплиенко

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Накануне стало известно, что защитник "Металлиста" Александр Каплиенко перешел в "Днепр-1". Днепровский клуб на официальном сайте раскрыл детали трансфера.

26-летний левый защитник будет защищать цвета днепрян на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона.

Каплиенко выступал за "Металлист" с лета 2022 года. В первой части текущего сезона УПЛ он провел 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, что во время текущего трансферного окна днепряне забрали у "Металлиста" Вячеслава Танковского и Евгений Подлепенца.

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В статье: Александр Каплиенко СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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