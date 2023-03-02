Днепр-1 раскрыл детали контракта с Каплиенко

Накануне стало известно, что защитник "Металлиста" Александр Каплиенко перешел в "Днепр-1". Днепровский клуб на официальном сайте раскрыл детали трансфера.

26-летний левый защитник будет защищать цвета днепрян на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона.

Каплиенко выступал за "Металлист" с лета 2022 года. В первой части текущего сезона УПЛ он провел 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, что во время текущего трансферного окна днепряне забрали у "Металлиста" Вячеслава Танковского и Евгений Подлепенца.