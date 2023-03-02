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Днепр-1 раскрыл детали контракта с Каплиенко
Защитник "Металлиста" перебрался в стан днепрян
Фото: СК Дніпро-1
Накануне стало известно, что защитник "Металлиста" Александр Каплиенко перешел в "Днепр-1". Днепровский клуб на официальном сайте раскрыл детали трансфера.
26-летний левый защитник будет защищать цвета днепрян на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона.
Каплиенко выступал за "Металлист" с лета 2022 года. В первой части текущего сезона УПЛ он провел 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Напомним, что во время текущего трансферного окна днепряне забрали у "Металлиста" Вячеслава Танковского и Евгений Подлепенца.
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