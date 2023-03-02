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Легионер Динамо может сменить гражданство – Источник

Премьер-лига
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Рамадани – этнический албанец

Легионер Динамо может сменить гражданство – Источник

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Вчера, 1 марта, киевское "Динамо" объявило о подписании северомакедонского полузащитника Решата Рамадани. Легионер заключил пятилетний контракт с бело-синими и уже заявлен на вторую часть УПЛ.

Как сообщает ресурс Football Macedonia, новичок "Динамо" может сменить спортивное гражданство. Футбольная ассоциация Албании сейчас контактирует со многими игроками, являющимися этническими албанцами, но родившимися в Северной Македонии, и в число этих футболистов входит динамовец.

Отметим, что 19-летний Рамадани провел 3 матча за сборную Северной Македонии U-21.

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В статье: Динамо (Киев) Решат Рамадани
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Источник:
Football Macedonia

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