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Легионер Динамо может сменить гражданство – Источник
Рамадани – этнический албанец
Фото: fcdynamo.com
Вчера, 1 марта, киевское "Динамо" объявило о подписании северомакедонского полузащитника Решата Рамадани. Легионер заключил пятилетний контракт с бело-синими и уже заявлен на вторую часть УПЛ.
Как сообщает ресурс Football Macedonia, новичок "Динамо" может сменить спортивное гражданство. Футбольная ассоциация Албании сейчас контактирует со многими игроками, являющимися этническими албанцами, но родившимися в Северной Македонии, и в число этих футболистов входит динамовец.
Отметим, что 19-летний Рамадани провел 3 матча за сборную Северной Македонии U-21.
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