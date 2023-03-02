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Львов подписал бразильца из Португалии
Хавбек Гильерме - очередной новичок львовян
фото из свободных источников
Новичком клуба стал полузащитник Гильерме.
21-летний хавбек последнее время выступал за португальскую "Байю", но больше выходил за молодежный состав. За первую команду сыграл всего два матча.
Если верить порталу Transfermarkt , контракт игрока с "Львовом" подписан до конца 2025 года
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Источник:УПЛ
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