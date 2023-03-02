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Львов подписал бразильца из Португалии

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Гильерме - очередной новичок львовян

Львов подписал бразильца из Португалии

фото из свободных источников

Новина українською

ФК "Львов" подписал очередного бразильца.

Новичком клуба стал полузащитник Гильерме.

21-летний хавбек последнее время выступал за португальскую "Байю", но больше выходил за молодежный состав. За первую команду сыграл всего два матча.

Если верить порталу Transfermarkt , контракт игрока с "Львовом" подписан до конца 2025 года

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В статье: ФК Львов Гильерме
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Источник:
УПЛ

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