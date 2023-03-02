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Шевчук: Предлагал арендовать с правом выкупа Дячука из Динамо. Но решения принимает главный тренер
Из тех игроков, которых предлагал Шевчук, никто не появился в Вересе
Фото: ФК Динамо Киев
Вице-президент "
– Летом я работал в составе сборной U-19 в тренерском штабе Езерского. Многих игроков талантливых видел, они хотели развиваться из юношеского до взрослого футбола.
Когда я общался с главным тренером, его очень заинтересовал Адамюк. Он очень хотел этого игрока, знает его. Я ему сказал: "Есть молодой футболист с таким профайлом и такими качествами, ему 19 лет. Берем и развиваем".
– Это кто?
– Дячук. Мы разговаривали, договорились по условиях. Можно было в аренду взять на год. Это было договорено, в принципе. С правом выкупа. Главный тренер принял решение…
Сначала думали. Я ведь не принимаю решения по игрокам, это тренер. Я предлагаю тех, кого я вижу для развития в нашем клубе. Я никогда не настаиваю.
Я не лез в команду совсем. Как спортивный директор предлагал много футболистов. Из них ни один не появился в команде. Там большой список, я слежу за их развитием. Не хочу называть фамилии. Все появившиеся игроки – это главный тренер. Крейду и Маргаряна я не сильно видел в плане развития для "Вереса", - сказал Шевчук.
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