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Новичок Вереса Тишининов: Две недели провел в российской оккупации. Это было страшно

Премьер-лига
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Игрок проходил сборы с Тростянцом

Новичок Вереса Тишининов: Две недели провел в российской оккупации. Это было страшно

nkveres.com

Новина українською

Новичок "Вереса" полузащитник Владислав Тишининов рассказал о том, как он оказался в российской оккупации во время выступлений за "Тростянец".

– Прошлый сезон ты начинал в Тростянце. Там тебя застала большая война. Что пережил? Как это было?

- 23-го февраля у нас были сборы. Мы вернулись из Полтавы после спарринга. А на следующее утро тренер пришел на базу и сказал, что началась война. Несерьезно сначала отнеслись к этому. Думали это через день-два все завершится. Все практически остались на базе. В конце концов, мы на две недели оказались в российской оккупации.

– Как это было?

– Сейчас от воспоминаний мурашки по телу. На базе жили 14 футболистов. Из окна мы каждый день видели движение российской военной техники. Затем начали периодически узнавать об убийствах россиян гражданских в городе. Не было воды. Воду набирали из колодца на улице. Это было ужасно. Жена в это время была дома в Донецкой области. Знал, что там спокойно, поэтому мне было гораздо легче морально.

– Как выехал?

- Через две недели россияне открыли "зеленый коридор" для гражданских. Мы выехали. Каждые двести метров были блокпосты россиян. Нас всех осматривали, искали татуировки на теле. Забирали павербанки, даже воду. Был эпизод, когда пушка российского танка вернулась в нашу сторону - было страшно.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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