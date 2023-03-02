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Новичок Шахтера Тоиров провел первую тренировку с командой

Премьер-лига
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Новичок Шахтера Тоиров провел первую тренировку с командой

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" начал подготовку к следующему поединку весенней части УПЛ. В четверг, 2 марта, команда Игоря Йовичевича провела занятия на базе в Винниках.

Отдельно отмечается, что это была первая тренировка с командой новичка горняков Хусрава Тоирова.

Сессия стартовала с традиционной разминки, состоявшей из беговой работы и стретчинга, а затем команда выполняла упражнения на держание мяча – так называемые квадраты.

Основная часть занятия была посвящена отработке игровых ситуаций 2 в 1, а завершили серией игр в формате 5 на 5.

Напомним, что контракт Тоирова с "Шахтером" рассчитан на 5 лет. 18-летний полузащитник перешел из казахстанского "Атырау".

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В статье: Шахтер (Донецк) Хусрав Тоиров
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Источник:
ФК Шахтар

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