Новичок Шахтера Тоиров провел первую тренировку с командой

" Шахтер " начал подготовку к следующему поединку весенней части УПЛ. В четверг, 2 марта, команда Игоря Йовичевича провела занятия на базе в Винниках.

Отдельно отмечается, что это была первая тренировка с командой новичка горняков Хусрава Тоирова.

Сессия стартовала с традиционной разминки, состоявшей из беговой работы и стретчинга, а затем команда выполняла упражнения на держание мяча – так называемые квадраты.

Основная часть занятия была посвящена отработке игровых ситуаций 2 в 1, а завершили серией игр в формате 5 на 5.

Напомним, что контракт Тоирова с "Шахтером" рассчитан на 5 лет. 18-летний полузащитник перешел из казахстанского "Атырау".