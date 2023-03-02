Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Шахтера Тоиров провел первую тренировку с командой
Вливается в коллектив
shakhtar.com
"
Отдельно отмечается, что это была первая тренировка с командой новичка горняков Хусрава Тоирова.
Сессия стартовала с традиционной разминки, состоявшей из беговой работы и стретчинга, а затем команда выполняла упражнения на держание мяча – так называемые квадраты.
Основная часть занятия была посвящена отработке игровых ситуаций 2 в 1, а завершили серией игр в формате 5 на 5.
Напомним, что контракт Тоирова с "Шахтером" рассчитан на 5 лет. 18-летний полузащитник перешел из казахстанского "Атырау".
Популярное сейчас
- Аль-Айн Реброва возглавил турнирную таблицу ОАЭ, добыв шестую победу к ряду
- Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 2.03.2023
- Эль Класико, возвращение УПЛ и Ливерпуль против МЮ. Расписание футбола на 2 - 5 марта
- Спортдиректор Ренна: Когда играли с Динамо, меня очень интересовал один игрок киевлян
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО