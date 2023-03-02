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Авагимян в Черноморце. Клуб раскрыл детали перехода

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Артур все-таки вернулся в Черноморец

Авагимян в Черноморце. Клуб раскрыл детали перехода

chornomorets.football

Новина українською

"Черноморец" официально объявил о подписании 26-летнего полузащитника Артур Авагимяна.

Хавбек вернулся в Одессу из "Александрии".

Одесский клуб объявил об аренде игрока до конца сезона.

Артур ранее уже выступал за "моряков", но в конце 2021 года "Александрия" выкупила хавбека Почти сразу же стороны стали вести переговоры о возвращении игрока хотя бы на правах аренды. Сам футболист через соцсети также высказывал желание выступать за одесскую команду. Однако не удалось уладить финансовый вопрос, поэтому он остался на Кировоградщине.

В текущем сезоне Артур Авагимян отыграл за "Александрию" 8 матчей и не отметился ни одним результативным действием.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия Артур Авагимян
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Источник:
ФК Черноморец

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Комментарии (3)
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jnp49 (ОДЕССА)
02.03.2023 в 20:27
Артур очень хорошо смотрелся в ЧЕРНОМОРЦЕ раньше. Буквально был самым настоящим ЛИДЕРОМ! Некоторое время на "притирочку", а дальше ждём в том числе и победных забитых мячей! Одесса ЛЮБИТ тебя - Артур.., УДАЧИ в "старом-новом" Ф.К.!!!
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smelyj007 (Киев)
02.03.2023 в 20:27
к АВАГИМЯНУ добавить бы БУГАЯ-это был бы возврат к когда-то грозному тандему еще при КОВАЛЬЦЕ.
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alex.belogubko (одесса)
02.03.2023 в 19:44
это хорошее усиление --удачи ЧО
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