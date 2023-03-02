Авагимян в Черноморце. Клуб раскрыл детали перехода

" Черноморец " официально объявил о подписании 26-летнего полузащитника Артур Авагимяна.

Хавбек вернулся в Одессу из "Александрии".

Одесский клуб объявил об аренде игрока до конца сезона.

Артур ранее уже выступал за "моряков", но в конце 2021 года "Александрия" выкупила хавбека Почти сразу же стороны стали вести переговоры о возвращении игрока хотя бы на правах аренды. Сам футболист через соцсети также высказывал желание выступать за одесскую команду. Однако не удалось уладить финансовый вопрос, поэтому он остался на Кировоградщине.

В текущем сезоне Артур Авагимян отыграл за "Александрию" 8 матчей и не отметился ни одним результативным действием.