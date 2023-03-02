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Авагимян в Черноморце. Клуб раскрыл детали перехода
Артур все-таки вернулся в Черноморец
chornomorets.football
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Хавбек вернулся в Одессу из "Александрии".
Одесский клуб объявил об аренде игрока до конца сезона.
Артур ранее уже выступал за "моряков", но в конце 2021 года "Александрия" выкупила хавбека Почти сразу же стороны стали вести переговоры о возвращении игрока хотя бы на правах аренды. Сам футболист через соцсети также высказывал желание выступать за одесскую команду. Однако не удалось уладить финансовый вопрос, поэтому он остался на Кировоградщине.
В текущем сезоне Артур Авагимян отыграл за "Александрию" 8 матчей и не отметился ни одним результативным действием.
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