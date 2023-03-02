Надеин: Шевчук был переведен на должность вице-президента из-за его недопонимания с Виртом

Президент "Вереса" Иван Надеин в эфире шоу "Трендец" заявил, что решение перевести Вячеслава Шевчука с должности спортивного директора на должность вице-президента было принято из-за недопонимания последнего с главным тренером Юрием Виртом.

"Я ведь тоже только изучаю еще эти отношения – тренер, президент, спортдиректор. Мы просто когда начинали с Виртом, это была Вторая лига. Я был новым в этом процессе. У него всегда была определенная монополия на авторитетное мнение.

Когда появляется человек, равный по авторитету, то появляются разные мнения. Думаю, что на основе этого могут возникать конфликты. Не назвал бы это даже конфликтом, потому что он не вышел куда-то… Решили разойтись. Проговорили и решили, что у нас не будет спортивного директора. Этой вакансии нет.

Вирт для нас – это как Фергюсон. 4 года я с ним работаю. Это единственный главный тренер, с которым я работал в футболе. И он дает результат. Я уже это говорил, что в "Вересе" я не знал, что такое поражение. Для нас Вирт – это уже легенда клуба.

Делаем все, чтобы ему не мешать, но чтобы и клуб развивался, потому что терять таких людей, как Шевчук – извините, это очень большая роскошь в современном мире, тем более в украинском футболе, где очень мало профессиональных менеджеров.

За этот год он стал неотъемлемой частью команды. Это футбольный человек, которого знают в футбольной среде и бизнес-среде. Он может многое сделать для нашего клуба. И уже делает: со спонсорами, в представительстве, в срочных вопросах. Поэтому мы подняли его статус к вице-президенту", – сказал Надеин.