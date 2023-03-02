Маркевич: У Днепра-1 короткая скамейка, а Динамо будет тяжело бороться за место в ЛЧ

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно борьбы в УПЛ в весенней части сезона.

– "Днепр-1" станет чемпионом, если нет – то почему?

– Основная проблема – скамейка запасных мала. Довбик выпал – и уже проблемы, а по ходу второго круга может еще кто-нибудь. Это основная проблема. Я вижу это так.

– Адаптация новичков будет играть определяющую роль?

– Вы правильно сказали об адаптации. Это не так просто. Хотелось, чтобы "Днепр-1" двигался вперед, как в первом круге. Будет тяжело им закрепиться на первом месте. "Динамо" и "Шахтер" не стоят на месте. Хотелось, чтобы была интрига до конца.

– "Динамо" может впервые со времен Блохина опуститься ниже зоны Лиги чемпионов?

– Ушли опытные футболисты. Есть школа, кого-то еще доберут. Надежда на то, что Луческу знает, как работать. Будет тяжело. Забарный и Цыганков являлись определяющими игроками. Трудно им будет бороться за место в ЛЧ.