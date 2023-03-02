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Маркевич: У Днепра-1 короткая скамейка, а Динамо будет тяжело бороться за место в ЛЧ
Мирон Богданович - об интриге в УПЛ в весенней части сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно борьбы в УПЛ в весенней части сезона.
– "Днепр-1" станет чемпионом, если нет – то почему?
– Основная проблема – скамейка запасных мала. Довбик выпал – и уже проблемы, а по ходу второго круга может еще кто-нибудь. Это основная проблема. Я вижу это так.
– Адаптация новичков будет играть определяющую роль?
– Вы правильно сказали об адаптации. Это не так просто. Хотелось, чтобы "Днепр-1" двигался вперед, как в первом круге. Будет тяжело им закрепиться на первом месте. "Динамо" и "Шахтер" не стоят на месте. Хотелось, чтобы была интрига до конца.
– "Динамо" может впервые со времен Блохина опуститься ниже зоны Лиги чемпионов?
– Ушли опытные футболисты. Есть школа, кого-то еще доберут. Надежда на то, что Луческу знает, как работать. Будет тяжело. Забарный и Цыганков являлись определяющими игроками. Трудно им будет бороться за место в ЛЧ.
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