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Вирт: Я понимаю, что у Шевчука свое видение, но я буду решать, какие игроки будут в команде
Внутренняя кухня Вереса
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в эфире шоу "Трендец" прокомментировал якобы
– Я понимаю, что у Славы свое видение, у меня свое. Но за результат отвечаю я, поэтому принимаю решение, какого футболиста брать. Не будет такого, как в других командах, что спортдиректор берет игрока, а тренер его даже не знает.
Такого точно здесь не будет. Я буду решать, какие футболисты будут в команде – подписывать ли контракты, или не подписывать.
– История с Гечевым?
– Да, плюс-минус. Не могу сказать, что я был сильно заинтересован в нем. Он не тот, кто нам был нужен, потому и покинул команду.
Сегодня все игроки – это я решаю. И больше здесь никто не будет решать.
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