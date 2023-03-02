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Вирт: Я понимаю, что у Шевчука свое видение, но я буду решать, какие игроки будут в команде

Премьер-лига
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Внутренняя кухня Вереса

Вирт: Я понимаю, что у Шевчука свое видение, но я буду решать, какие игроки будут в команде

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в эфире шоу "Трендец" прокомментировал якобы недопонимание со спортивным директором клуба Вячеславом Шевчуком, о чем ранее заявил президент Вереса Иван Надеин.

– Я понимаю, что у Славы свое видение, у меня свое. Но за результат отвечаю я, поэтому принимаю решение, какого футболиста брать. Не будет такого, как в других командах, что спортдиректор берет игрока, а тренер его даже не знает.

Такого точно здесь не будет. Я буду решать, какие футболисты будут в команде – подписывать ли контракты, или не подписывать.

– История с Гечевым?

– Да, плюс-минус. Не могу сказать, что я был сильно заинтересован в нем. Он не тот, кто нам был нужен, потому и покинул команду.

Сегодня все игроки – это я решаю. И больше здесь никто не будет решать.

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В статье: Вячеслав Шевчук Юрий Вирт Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
Трибуна

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