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Маркевич: Мудрик – это уже история. Шахтеру нужно двигаться вперед

Премьер-лига
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Мирон Богданович - о весенней части сезона УПЛ

Маркевич: Мудрик – это уже история. Шахтеру нужно двигаться вперед

Фото: komandaonline.com

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно борьбы в УПЛ в весенней части сезона.

– "Шахтер" действительно так легко компенсирует отсутствие Мудрика, как можно было надеяться после первого матча с "Ренном"?

– Пока им это удается. Как оно будет дальше – увидим. Играли без Мудрика сейчас, прошли дальше. Надо смотреть вперед. Мудрик – это уже история. Нужно двигаться вперед.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Довбик сможет это сделать, если не будет травм. Сейчас его не было с АЭКом, уже команда плохо выглядела. Желаю ему здоровья, чтобы он поскорее восстановился и играл так, как в первом круге.

– Кто вылетит?

– Раны шансы у многих. Трудно сказать. "Львов" уже списали, а они поменяли практически весь состав.

– Закупка "Львова" поможет удержаться в УПЛ, учитывая сложную ситуацию?

– Возможно, это поможет, а если они поменяли шило на мыло, то оно не нужно.

– Кто будет разочарованием сезона?

– Я бы не хотел, чтобы вылетел "Металлист". Это для меня больной вопрос. Есть молодежь, хороший тренерский штаб. Я думаю, что они этого не допустят.

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В статье: Мирон Маркевич ФК Львов Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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