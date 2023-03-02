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Маркевич: Мудрик – это уже история. Шахтеру нужно двигаться вперед
Мирон Богданович - о весенней части сезона УПЛ
Фото: komandaonline.com
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно борьбы в
– "Шахтер" действительно так легко компенсирует отсутствие Мудрика, как можно было надеяться после первого матча с "Ренном"?
– Пока им это удается. Как оно будет дальше – увидим. Играли без Мудрика сейчас, прошли дальше. Надо смотреть вперед. Мудрик – это уже история. Нужно двигаться вперед.
– Кто станет лучшим бомбардиром?
– Довбик сможет это сделать, если не будет травм. Сейчас его не было с АЭКом, уже команда плохо выглядела. Желаю ему здоровья, чтобы он поскорее восстановился и играл так, как в первом круге.
– Кто вылетит?
– Раны шансы у многих. Трудно сказать. "Львов" уже списали, а они поменяли практически весь состав.
– Закупка "Львова" поможет удержаться в УПЛ, учитывая сложную ситуацию?
– Возможно, это поможет, а если они поменяли шило на мыло, то оно не нужно.
– Кто будет разочарованием сезона?
– Я бы не хотел, чтобы вылетел "Металлист". Это для меня больной вопрос. Есть молодежь, хороший тренерский штаб. Я думаю, что они этого не допустят.
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