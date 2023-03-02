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Николишин: Металлист - команда с большими амбициями и желанием
Новичок Металлиста с нетерпением ждет начала официальных матчей
fcmetalist.com.ua
Новичок "
– Александр, добро пожаловать в "Металлист". Какие твои первые впечатления от пребывания в нашем клубе?
– Спасибо, впечатления положительные, счастлив попасть в такую команду, как "Металлист". Это команда с большими амбициями и желанием. Это сразу чувствуешь, как только попадаешь в команду.
– Что скажешь об атмосфере в коллективе?
– Атмосфера в коллективе положительная и по-хорошему рабочая. Все ребята уже соскучились по официальным матчам и много работают, чтобы подойти к предстоящей игре с "Рухом" в наилучших кондициях.
– На сборах ты играл как в центре обороны, так и на левом фланге. Какая позиция тебе ближе?
– Я могу сыграть как на фланге, так и в центре обороны, но ближе мне все же позиция центрбека. Я себя более комфортно чувствую именно в этом амплуа.
– Чего ожидаешь от выступлений в "Металлисте"?
– От себя ожидаю качественного прогресса в составе "Металлиста", ведь это будет новый, интересный опыт. А от всей нашей команды – побед в каждом матче!
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