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Николишин: Металлист - команда с большими амбициями и желанием

Премьер-лига
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Новичок Металлиста с нетерпением ждет начала официальных матчей

Николишин: Металлист - команда с большими амбициями и желанием

fcmetalist.com.ua

Новина українською

Новичок "Металлиста" Александр Николишин поделился впечатлениями после подписания контракта с харьковским клубом.

– Александр, добро пожаловать в "Металлист". Какие твои первые впечатления от пребывания в нашем клубе?

– Спасибо, впечатления положительные, счастлив попасть в такую команду, как "Металлист". Это команда с большими амбициями и желанием. Это сразу чувствуешь, как только попадаешь в команду.

– Что скажешь об атмосфере в коллективе?

– Атмосфера в коллективе положительная и по-хорошему рабочая. Все ребята уже соскучились по официальным матчам и много работают, чтобы подойти к предстоящей игре с "Рухом" в наилучших кондициях.

– На сборах ты играл как в центре обороны, так и на левом фланге. Какая позиция тебе ближе?

– Я могу сыграть как на фланге, так и в центре обороны, но ближе мне все же позиция центрбека. Я себя более комфортно чувствую именно в этом амплуа.

– Чего ожидаешь от выступлений в "Металлисте"?

– От себя ожидаю качественного прогресса в составе "Металлиста", ведь это будет новый, интересный опыт. А от всей нашей команды – побед в каждом матче!

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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