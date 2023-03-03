Николини: Идея Шахтера – покупать игроков у других клубов, а не наоборот

Ассистент главного тренера " Шахтера " Карло Николини заявил, что концепция клуба состоит не в том, чтобы продавать своих лучших игроков.

"Мы не хотим отпускать наших лучших игроков. Никто. Мы также были полны решимости сохранить Мудрика, но поступившее предложение мы не могли не принять, хоть и с разбитым сердцем.

Наша идея – покупать игроков у других клубов, а не наоборот. Мы считаем, что находимся на том уровне, что не обязаны продавать своих игроков.

Конечно, мы никого не держим, но предложения, когда они поступают, оцениваются все вместе", - сказал Николини.