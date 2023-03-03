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Николини: Идея Шахтера – покупать игроков у других клубов, а не наоборот

Премьер-лига
(1 голосов)

Но такими предложениями, как по Мудрику, не разбрасываются

Николини: Идея Шахтера – покупать игроков у других клубов, а не наоборот

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Карло Николини заявил, что концепция клуба состоит не в том, чтобы продавать своих лучших игроков.

"Мы не хотим отпускать наших лучших игроков. Никто. Мы также были полны решимости сохранить Мудрика, но поступившее предложение мы не могли не принять, хоть и с разбитым сердцем.

Наша идея – покупать игроков у других клубов, а не наоборот. Мы считаем, что находимся на том уровне, что не обязаны продавать своих игроков.

Конечно, мы никого не держим, но предложения, когда они поступают, оцениваются все вместе", - сказал Николини.

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В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк)
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Источник:
Calciomercato

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