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Николини: Идея Шахтера – покупать игроков у других клубов, а не наоборот
Но такими предложениями, как по Мудрику, не разбрасываются
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Ассистент главного тренера "
"Мы не хотим отпускать наших лучших игроков. Никто. Мы также были полны решимости сохранить Мудрика, но поступившее предложение мы не могли не принять, хоть и с разбитым сердцем.
Наша идея – покупать игроков у других клубов, а не наоборот. Мы считаем, что находимся на том уровне, что не обязаны продавать своих игроков.
Конечно, мы никого не держим, но предложения, когда они поступают, оцениваются все вместе", - сказал Николини.
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