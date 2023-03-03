  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист подписал контракт с бразильским защитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист подписал контракт с бразильским защитником

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец будет играть под 28-м номером

Металлист подписал контракт с бразильским защитником

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Бразильский защитник Самуэль Мишелс подписал долгосрочный контракт с "Металлистом", сообщает официальный сайт харьковчан.

23-летний футболист родился в городе Граватаи (Порту-Аллегри). В течение всей профессиональной карьеры выступал в клубе из родного города "Сан-Жозе".

Самуэль Мишелс способен сыграть как на позиции правого защитника, так и на опорного полузащитника. В "Металлисте" бразилец будет играть под 28-м номером.

По теме
yellow-arrow
По чью душу в Динамо пришел Рамадан, Шахтер купил нового Хвичу? Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Фанаты Ворсклы категорически против игроков команды, выступавших в России
yellow-arrow
Кривбасс хочет проводить домашние матчи в Кривом Роге и с болельщиками
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcmetalist.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде