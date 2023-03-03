Металлист подписал контракт с бразильским защитником

Бразильский защитник Самуэль Мишелс подписал долгосрочный контракт с "Металлистом", сообщает официальный сайт харьковчан.

23-летний футболист родился в городе Граватаи (Порту-Аллегри). В течение всей профессиональной карьеры выступал в клубе из родного города "Сан-Жозе".

Самуэль Мишелс способен сыграть как на позиции правого защитника, так и на опорного полузащитника. В "Металлисте" бразилец будет играть под 28-м номером.