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Металлист подписал контракт с бразильским защитником
Бразилец будет играть под 28-м номером
Фото: ФК Металіст
Бразильский защитник Самуэль Мишелс подписал долгосрочный контракт с "Металлистом", сообщает официальный сайт харьковчан.
23-летний футболист родился в городе Граватаи (Порту-Аллегри). В течение всей профессиональной карьеры выступал в клубе из родного города "Сан-Жозе".
Самуэль Мишелс способен сыграть как на позиции правого защитника, так и на опорного полузащитника. В "Металлисте" бразилец будет играть под 28-м номером.
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Источник:fcmetalist.com
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