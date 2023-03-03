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Кривбасс хочет проводить домашние матчи в Кривом Роге и с болельщиками
Криворожцы поддерживают идею президента "Вереса"
fckryvbas.com
Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о том, есть ли шансы играть домашние матчи в Кривом Роге.
"Если будет хоть десятая часть процента шанса сыграть домашний матч УПЛ в Кривом Роге – мы будем играть в Кривом Роге. Мы приложим максимум усилий, чтобы сыграть в родном городе. Конечно, не все от нас зависит, но руководство клуба работает, чтобы мы играли дома. Чтобы команда выходила на матч под гимн города Кривой Рог, и, я очень надеюсь, под аплодисменты болельщиков.
В первую очередь, если бы была возможность, я пригласил бы на наш матч военных. У них всего несколько выходных, и на матче любимой команды могли бы отдохнуть и отвлечься, посмотреть футбол. Я поддерживаю идею президента "Вереса", это очень хороший шаг. Мы должны жить, должны двигаться дальше. Первый месседж по этому вопросу уже есть. Надо всем собраться, обсудить и двигать эту идею", - сказал Баенко.
Напомним, сегодня, 3 марта команда Юрия Вернидуба примет "Колос". Встреча начнется в 13:00.
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