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Кривбасс хочет проводить домашние матчи в Кривом Роге и с болельщиками

Премьер-лига
(3 голосов)

Криворожцы поддерживают идею президента "Вереса"

Кривбасс хочет проводить домашние матчи в Кривом Роге и с болельщиками

fckryvbas.com

Новина українською

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о том, есть ли шансы играть домашние матчи в Кривом Роге.

"Если будет хоть десятая часть процента шанса сыграть домашний матч УПЛ в Кривом Роге – мы будем играть в Кривом Роге. Мы приложим максимум усилий, чтобы сыграть в родном городе. Конечно, не все от нас зависит, но руководство клуба работает, чтобы мы играли дома. Чтобы команда выходила на матч под гимн города Кривой Рог, и, я очень надеюсь, под аплодисменты болельщиков.

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В первую очередь, если бы была возможность, я пригласил бы на наш матч военных. У них всего несколько выходных, и на матче любимой команды могли бы отдохнуть и отвлечься, посмотреть футбол. Я поддерживаю идею президента "Вереса", это очень хороший шаг. Мы должны жить, должны двигаться дальше. Первый месседж по этому вопросу уже есть. Надо всем собраться, обсудить и двигать эту идею", - сказал Баенко.

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Напомним, сегодня, 3 марта команда Юрия Вернидуба примет "Колос". Встреча начнется в 13:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко
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Источник:
fckryvbas.com

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Комментарии (5)
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vismut (Запорожье)
03.03.2023 в 11:51
На счёт болельщиков они погарячились. Вот в Запорожье опять калмыки запустили С-300 по жилому дому, а сирену включили уже после взрывов. И понятно почему.
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0
0
RicoRico (Кривой Рог)
03.03.2023 в 11:33
Як на мене - то потрібно все відкрити, все дозволити. Концерти, футбол, кіно і інші розваги. І нічого не припиняти під час повітряної тривоги. Якщо звичайно цього не захочуть організатори. Захочуть зупиняти матчі, зупиняти показ кіно, виводити людей з розважальних комплексів - нехай роблять. Але головне щоб працювали в правовому полі та платили податки. Якщо людина не дала гроші на армію на протязі року, вона їх і не дасть. Якщо деякі бізнесмени не допомагали - то вони і не допоможуть. Можна подумати якщо багатих людей обмежувати в витратах - вони будуть вільні гроші давати на війну. Нехай ті в кого є гроші - їх витрачають, нехай хто може заробити - заробляють. Якщо дівчата зможуть тут заробити свої 10-15 тисяч - в них буде альтернатива не їхати за кордон. Людина заробить гроші, тут їх і витрате. Один сплатить ПДВ, інший сплатить ПДФО. Так я думаю буде краще.
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vismut (Запорожье)
03.03.2023 в 11:53
Як на тебе...А теперь представь взрыв ракеты от С-300 на стадионе. Её не засекут до прилёта.
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0
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Serhio79 (Kyiv)
03.03.2023 в 10:55
А повістки на стадіоні вболівальникам будуть роздавати?
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vismut (Запорожье)
03.03.2023 в 11:51
Нема такого закону...
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