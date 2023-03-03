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Монзуль и VAR на матче Динамо. Судейские назначения на 16-й тур УПЛ
16-й тур стартует уже сегодня
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 16-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
16-й тур
03.03.2023
"Кривбасс" — "Колос". Кривой Рог. СК "Горняк". 13.00. Арбитр — Козык Я.В. (Мукачево),
04.03.2023
"Александрия" — "Днепр-1". Александрия. Стадион "Ника". 12.00. Арбитр — Козыряцкий М.С. (Запорожье),
"Динамо" — "Ингулец". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В.Лобановского. 14.00. Арбитр — Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),
"Верес" — "Черноморец". Ровно. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр — Романов В.М. (Днепр),
05.03.2023
"Ворскла" — "Заря". Александрия. Стадион "Ника". 13.00. Арбитр — Арановский Е.А. (Киев),
"Металлист" — "Рух". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр — Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Металлист 1925" — "Шахтер". Львов. Стадион "Арена Львов". 14.00. Арбитр — Шандор О.А. (Львов),
06.03.2023
"Львов" — "Минай". Львов. Стадион "СКИФ". 13.00. Арбитр — Дердо О.В. (Черноморск),
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