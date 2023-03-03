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Монзуль и VAR на матче Динамо. Судейские назначения на 16-й тур УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

16-й тур стартует уже сегодня

Монзуль и VAR на матче Динамо. Судейские назначения на 16-й тур УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 16-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

16-й тур

03.03.2023

"Кривбасс" — "Колос". Кривой Рог. СК "Горняк". 13.00. Арбитр — Козык Я.В. (Мукачево),

04.03.2023

"Александрия" — "Днепр-1". Александрия. Стадион "Ника". 12.00. Арбитр — Козыряцкий М.С. (Запорожье),

"Динамо" — "Ингулец". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В.Лобановского. 14.00. Арбитр — Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),

"Верес" — "Черноморец". Ровно. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр — Романов В.М. (Днепр),

05.03.2023

"Ворскла" — "Заря". Александрия. Стадион "Ника". 13.00. Арбитр — Арановский Е.А. (Киев),

"Металлист" — "Рух". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр — Пасхал И.Ю. (Херсон),

"Металлист 1925" — "Шахтер". Львов. Стадион "Арена Львов". 14.00. Арбитр — Шандор О.А. (Львов),

06.03.2023

"Львов" — "Минай". Львов. Стадион "СКИФ". 13.00. Арбитр — Дердо О.В. (Черноморск),

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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