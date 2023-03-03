Стала известна судьба второго победителя народного отбора Вереса

"Верес" решил не подписывать контракт с защитником Павлом Березянским, который стад одним из победителей "народный отбора". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист находился вместе с командой на тренировочном сборе в Турции. По возвращению в Украину стороны решили пойти разными путями.

Напомним, кроме Березянского народный отбор "Вереса" выиграл Владислав Тишининов - с ним клуб подписал трехлетнее соглашение.

"Народный отбор" - инициатива "Вереса", суть которой состояла в том, что клуб приглашал на просмотр молодых игроков, которые не имели на руках профессионального контракта.