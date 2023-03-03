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Стала известна судьба второго победителя народного отбора Вереса
Павла Березянского в Ровно не будет
Фото: НК Верес
"Верес" решил не подписывать контракт с защитником Павлом Березянским, который стад одним из победителей "народный отбора". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист находился вместе с командой на тренировочном сборе в Турции. По возвращению в Украину стороны решили пойти разными путями.
Напомним, кроме Березянского народный отбор "Вереса" выиграл Владислав Тишининов - с ним клуб подписал трехлетнее соглашение.
"Народный отбор" - инициатива "Вереса", суть которой состояла в том, что клуб приглашал на просмотр молодых игроков, которые не имели на руках профессионального контракта.
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