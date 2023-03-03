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Стала известна судьба второго победителя народного отбора Вереса

Премьер-лига
(1 голосов)

Павла Березянского в Ровно не будет

Стала известна судьба второго победителя народного отбора Вереса

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" решил не подписывать контракт с защитником Павлом Березянским, который стад одним из победителей "народный отбора". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист находился вместе с командой на тренировочном сборе в Турции. По возвращению в Украину стороны решили пойти разными путями.

Напомним, кроме Березянского народный отбор "Вереса" выиграл Владислав Тишининов - с ним клуб подписал трехлетнее соглашение.

"Народный отбор" - инициатива "Вереса", суть которой состояла в том, что клуб приглашал на просмотр молодых игроков, которые не имели на руках профессионального контракта.

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В статье: Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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фан-горняк (Кривой Рог)
03.03.2023 в 13:51
Тобто захисник теж приймав рішення про непідписання контракту? Клоуни ви, що я можу вам сказати. Надеїнозалежні)))
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