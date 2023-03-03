Металлист 1925 подписал 17-летнего футболиста

Харьковский "Металлист 1925" в своем Telegram-канале объявил о трансфере нападающего Дениса Горбача.

17-летний форвард является воспитанником киевской КДЮСШ "Чемпион", за которую провел 21 матч и отметился 6 голами. Горбач будет играть за юношескую команду харьковчан. Денис выбрал себе номер 19. Нападающий еще не имеет опыта выступлений во взрослом футболе.

К слову, "Металлист 1925" занимает 11-е место в турнирной таблице молодежного первенства Украины.