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Металлист 1925 подписал 17-летнего футболиста
Форвард будет играть за юношескую команду харьковчан
instagram.com/metalist1925_kh
Харьковский "Металлист 1925" в своем Telegram-канале объявил о трансфере нападающего Дениса Горбача.
17-летний форвард является воспитанником киевской КДЮСШ "Чемпион", за которую провел 21 матч и отметился 6 голами. Горбач будет играть за юношескую команду харьковчан. Денис выбрал себе номер 19. Нападающий еще не имеет опыта выступлений во взрослом футболе.
К слову, "Металлист 1925" занимает 11-е место в турнирной таблице молодежного первенства Украины.
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