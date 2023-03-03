Премьер-лига
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Среди них Трубин и Степаненко. Шахтер выбирает лучшего игрока месяца
Уже можно голосовать
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер" объявил кандидатов на звание лучшего игрока команды по итогам февраля.
На индивидуальную награду претендует голкипер Анатолий Трубин, полузащитники Тарас Степаненко, Георгий Судаков и Артем Бондаренко.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Instagram и Telegram.
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