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Среди них Трубин и Степаненко. Шахтер выбирает лучшего игрока месяца

Премьер-лига
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Среди них Трубин и Степаненко. Шахтер выбирает лучшего игрока месяца

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Донецкий "Шахтер" объявил кандидатов на звание лучшего игрока команды по итогам февраля.

На индивидуальную награду претендует голкипер Анатолий Трубин, полузащитники Тарас Степаненко, Георгий Судаков и Артем Бондаренко.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Instagram и Telegram.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко Георгий Судаков Анатолий Трубин
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