  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не устроила предложенная сумма. Аль-Айн отказался продавать игрока в Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не устроила предложенная сумма. Аль-Айн отказался продавать игрока в Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Сторонам не удалось договориться о цене перехода

Не устроила предложенная сумма. Аль-Айн отказался продавать игрока в Шахтер

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

22-летний защитник "Аль-Айна" Эрик не перейдет в донецкий "Шахтер".

"Горняки" были заинтересованы в трансфере бразильца и предлагали за него 1,2 миллиона евро. Но клуб из ОАЭ отклонил предложение дончан, так как хотел выручить больше денег, сообщает Revista Colorada.

При этом, половина экономических прав на Эрика принадлежит бразильскому "Интернасьоналу" по условиям трансфера фулбека в "Аль-Айн" в 2020 году. Кроме "Шахтера" на футболиста также претендовали бразильские "Сан-Паулу" и "Ботафого", а также греческий ПАОК.

Напомним, что "Аль-Айн" возглавляет украинский специалист Сергей Ребров.

Читайте такжеНиколини: Идея Шахтера – покупать игроков у других клубов, а не наоборот
По теме
yellow-arrow
Сын за отца. Кривбасс - Колос 1:0. Видео гола
yellow-arrow
Кривбасс стремительно движется вверх. Результаты и расписание матчей УПЛ
yellow-arrow
Кривбасс - Колос 1:0. Сын и отец - залог успеха
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Revista Colorada

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде