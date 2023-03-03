Не устроила предложенная сумма. Аль-Айн отказался продавать игрока в Шахтер

22-летний защитник "Аль-Айна" Эрик не перейдет в донецкий "Шахтер".

"Горняки" были заинтересованы в трансфере бразильца и предлагали за него 1,2 миллиона евро. Но клуб из ОАЭ отклонил предложение дончан, так как хотел выручить больше денег, сообщает Revista Colorada.

При этом, половина экономических прав на Эрика принадлежит бразильскому "Интернасьоналу" по условиям трансфера фулбека в "Аль-Айн" в 2020 году. Кроме "Шахтера" на футболиста также претендовали бразильские "Сан-Паулу" и "Ботафого", а также греческий ПАОК.

Напомним, что "Аль-Айн" возглавляет украинский специалист Сергей Ребров.