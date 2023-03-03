Кривбасс - Колос 1:0. Сын и отец - залог успеха

Второй круг сезона УПЛ официально стартовал в Кривом Роге. Да, в 2023-м году уже были сыгранны два официальных поединка, однако это было закрытие долгов (перенесенных матчей осени). Сегодня же начался 16-й тур, причем достаточно любопытным матчем. Да, "Кривбасс" и "Колос" вряд ли в сезоне будут претендовать на зону еврокубков, однако если кто-то и может навязать конкуренцию "Александрии"/"Заре", так это одна из двух сегодняшних команд (плюс кризисная "Ворскла"). "Кривбасс" классно завершил прошедшее полугодие, а зимой усилил несколько позиций, в то время "Колос" остался сугубо при своем, однако "старички" ковалевцев имеют опыт попадания в еврокубки, а потому их со счетов мы сбрасывать бы не хотели.

Оба наставник сумели нас немного удивить еще до стартового свистка. Юрий Вернидуб неожиданно оставил в запасе главного форварда команды Дебелко, вместо которого вышел пока еще перспективный Устименко. Решение странное, так как на счету первого четыре гола в первом полугодии, второй же отличился ровно ноль раз. Также неожиданным оказался выход Микитишина, хотя мы ждали скорее Задераку или Лунева (последний даже не попал в заявку). Что касается гостей, то Ярослав Вышняк удивил не наполнением, а скорее схемой, выпустив сходу двух форвардов - Лысенко и Безбородько. Еще осенью коуч пытался временами переходить на 4-4-2, однако куда чаще выбирал привычные 4-2-3-1. Сегодня он сделал ставку на не совсем стандартную для "Колоса" расстановку.

Вероятно, некоторые из читателей вчера смотрели испанское "Эль Классико" между "Барселоной" и "Реалом", однако если вы вдруг не знали/проспали/не смотрели, расскажем в двух словах, что там было. В столице Мадрида случился достаточно пресный матч, в котором "Барселона" владела мячом 35 процентов от игрового времени, а "Реал" ни разу не сумел пробить в створ. Сегодня на поле мы видели нечто похожее, только роли не были поделены настолько строго. "Колос" и "Кривбасс" старались играть активно, однако их действия казались не обдуманными, а скорее суетливыми. Ни одна из сторон не доказала, что умеет в качественную позиционку, а удары издали от Татаркова и Ориховского стали украшением первого тайма. Нет, они не были опасными, просто ничего другого мы выделить не смогли.

Разве что вспоминается интересный эпизод, когда под конец первого тайма Волынец вышел за пределы штрафной, где сыграл в подкате против Устименко. Ситуация очень напоминала фол, однако судья не свистнул. Достаточно спорный эпизод, особенно учитывая, что "Кривбасс" мог получить опаснейший стандарта на самом краю штрафной. Но фол зафиксирован не был.

Второй тайм приятно выделялся на фоне своего предшественника. Правда это было не особо сложно. За стартовые две минуты второй половине ковалевцы создали больше моментов, чем до перерыва. Сразу два. Сначала Кравченко классно поддержал атаку справа, пробив в дальний с острого угла - рядом со штангой. Очень рядом. Спустя 60 секунд вглубь штрафной прошел классный пас на Лысенко - форвард поставил корпус, однако пробил слабо. Сарнавский без проблем справился. "Кривбассу" понадобилось время, чтобы прийти в себя, однако ответ хозяев получился качественным. Вначале был момент у Микитишин, который получил мяч в штрафной, но его удар сумел парировать Волынец. Артур пошел подавать угловой, сделав навес точно на Вернидуба. Виталий отклеился от оппонента и точно пробил головой - 1:0.

Забитый гол куда больше помог "Кривбассу", нежели их соперникам. Криворожане уверовали в свой успех, не позволив сопернику создать что-либо интересное до самого финального свистка. Более того, Микитишин имел отличный шанс увеличивать преимущество своей команды, однако его удар по пустым воротам в последний момент заблокировал Емец. В целом, хозяева вполне по делу удержали победный счет и сумели скакнуть на шестое место в таблице. Интересно, что "Кривбасс" еще и взял реванш за фиаско в первом туре и теперь имеет пять побед в последних шести играх УПЛ. Это посягательство на еврокубковую зону?

VBET-лига. 16-й тур

3 марта, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Кривбасс - Колос 1:0

Гол: Виталий Вернидуб 60

Кривбасс: Богдан Сарнавский, Тимур Стецков, Рифет Капич, Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков, Даниил Бескоровайный, Виталий Вернидуб, Денис Устименко (Роман Дебелко 81), Артур Микитишин (Максим Задерака 81), Владимир Якимец, Евгений Банада

Колос: Евгений Волынец, Роман Гончаренко, Владимир Лысенко (Евгений Исаенко 64), Евгений Смирный (Сергей Мякушко 77), Павел Ориховский, Никита Кравченко, Денис Безбородько, Владислав Емец, Сергей Чоботенко, Сергей Болбат (Олег Ильин 77), Андрей Богданов (Вадим Милько 64)

Предупреждения: Даниил Бескоровайный 57 - Андрей Богданов 12, Роман Гончаренко 67, Никита Кравченко 74