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Вернидуб: Кто бы не забил - к каждому будут родительские чувства
Наставник Кривбасса - о победе над Колосом
Фото: ФК Кривбас
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итог
– Очень волновался перед этим матчем. В принципе, как и любой другой тренер, ведь это первая официальная игра в этом году. Почему приехали со сборов в Турции за две недели до первого поединка, ведь хотели, чтобы ребята успели адаптироваться и поработать на этих полях, на которых играть. Я думаю, это было правильно с нашей стороны. Это где-то и помогло сегодня победить.
Первый тайм был равный: и у нас были моменты, и у них. Второй тайм: ребята прибавили, забили гол. Могли еще отличиться, но это футбол. Победили, двигаемся дальше.
– После гола вашего сына Виталия испытали двойную радость?
– Знаете, кто бы ни забил: Микитишин, Вернидуб, Стецьков… К каждому из них будут родительские чувства. Радуюсь за то, что ребята забивают. Действительно, Виталик сегодня забил, и я рад за него. Принес нам победу, забил хороший мяч. В целом, хорошо отыграли все. Выглядели единой командой, единым механизмом. Поэтому очень рад за команду.
– На встрече с болельщиками в январе вы говорили о потерях команды. А сегодня вроде бы "Кривбасс" этих потерь и не почувствовал…
– Да, были потери: Хобленко, Зотько. Но пришли и новые футболисты: Бескоровайный, Приходько. Единственное, жалею, что взяли Лунева, а он пока не может нам помочь. Но я очень рассчитываю на этот трансфер, потому что он – парень неплохой. В целом, над трансферами работаем все: и я, и гендиректор, и президент. Плюс молодежь, которая очень неплохо себя показала на собрании. Сегодня в заявке был, например, молодой Карпусь.
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