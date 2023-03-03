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Вернидуб: Кто бы не забил - к каждому будут родительские чувства

Премьер-лига
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Наставник Кривбасса - о победе над Колосом

Вернидуб: Кто бы не забил - к каждому будут родительские чувства

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итог матча 16-го тура УПЛ с "Колосом", в котором его подопечные победили со счетом 1:0.

– Очень волновался перед этим матчем. В принципе, как и любой другой тренер, ведь это первая официальная игра в этом году. Почему приехали со сборов в Турции за две недели до первого поединка, ведь хотели, чтобы ребята успели адаптироваться и поработать на этих полях, на которых играть. Я думаю, это было правильно с нашей стороны. Это где-то и помогло сегодня победить.

Первый тайм был равный: и у нас были моменты, и у них. Второй тайм: ребята прибавили, забили гол. Могли еще отличиться, но это футбол. Победили, двигаемся дальше.

– После гола вашего сына Виталия испытали двойную радость?

– Знаете, кто бы ни забил: Микитишин, Вернидуб, Стецьков… К каждому из них будут родительские чувства. Радуюсь за то, что ребята забивают. Действительно, Виталик сегодня забил, и я рад за него. Принес нам победу, забил хороший мяч. В целом, хорошо отыграли все. Выглядели единой командой, единым механизмом. Поэтому очень рад за команду.

– На встрече с болельщиками в январе вы говорили о потерях команды. А сегодня вроде бы "Кривбасс" этих потерь и не почувствовал…

– Да, были потери: Хобленко, Зотько. Но пришли и новые футболисты: Бескоровайный, Приходько. Единственное, жалею, что взяли Лунева, а он пока не может нам помочь. Но я очень рассчитываю на этот трансфер, потому что он – парень неплохой. В целом, над трансферами работаем все: и я, и гендиректор, и президент. Плюс молодежь, которая очень неплохо себя показала на собрании. Сегодня в заявке был, например, молодой Карпусь.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Кривбас

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Комментарии (2)
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Жажа the best (Харьков)
03.03.2023 в 18:07
Интересно какие привилегии имеет сын Вернидуба в команде? Он опаздывает на тренировки? Он не выносит ворота на поле? Все игроки Кривбасса заканчивают упражнения на раз два три, а он на раз два? В столовой ему наливают всегда больше в тарелку, чем другим. Хотелось бы больше материала на эту тему.
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Будєм разбіратся (Київ)
03.03.2023 в 18:37
Цікаво, які у тебе привілеї у палаті? Ти отримуєш подвійний розряд електрошоку? Насипають більше таблеток? Медбрат витирає слину з підборіддя? Хотілось би більше матеріалу на цю тему.
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