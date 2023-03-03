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Вишняк - о матче с Кривбассом: Команды создали достаточно моментов, чтобы игра понравилась зрителям

Премьер-лига
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Главный тренер Колоса - о матче с Кривбассом

Вишняк - о матче с Кривбассом: Команды создали достаточно моментов, чтобы игра понравилась зрителям

koloskovalivka.com

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение своей команды (0:1) в матче 16-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"На мой взгляд, получилась интересная игра, несмотря на то, что был забит только один мяч. Думаю, команды создали достаточно голевых моментов, чтобы игра понравилась зрителям. Что касается итога, то мы недовольны результатом. Надеемся, что в следующих турах будем выглядеть более уверенно и будем добывать очки.

Но я доволен тем, как мы подготовились к рестарту сезона. С каждым туром команда будет выглядеть мощнее.

"Кривбасс" сейчас стал сильнее в плане командной игры, сыгранности состава. Видно к чему команда хочет и стремиться. Желаю "Кривбассу" успехов в дальнейшем", – подытожил Вишняк.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
sport.ua

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