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Пихаленок: Шахтер летом со мной связывался, да, но все очень быстро затихло
Шахтер получил отказ
Хавбек "
– В последние 15 лет в украинском футболе укоренилась такая грустная тенденция: молодежь из "Шахтера" вынуждена была идти в бесконечную аренду в "Мариуполь" и там пытаться проявить себя на уровне УПЛ. Ты тоже был в числе тех, кто прошел этот путь, но тебе удалось свернуть с него, уйти в другую команду и стать одним из лидеров здесь. Как ты это сделал?
– Я переходил в "Днепр-1" сначала в аренду на полгода. Потом "Днепр-1" предложил меня выкупить. Начали договариваться с "Шахтером". Цена устроила, да и я не возражал стать игроком "Днепра-1" на полноценной основе. Вот так все и срослось. Надеюсь, что мы вместе с "Днепром-1" будем достигать успехов и радоваться им.
– С Игором Йовичевичем ты поработал в "Днепре-1". Это правда, что он хотел пригласить тебя в "Шахтер"?
– С его стороны такого не было, он не звонил мне, ничего не говорил. А "Шахтер" летом со мной связывался, да. Но все очень быстро затихло.
– Они получили отказ?
– Да.
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