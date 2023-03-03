Пихаленок: Шахтер летом со мной связывался, да, но все очень быстро затихло

Хавбек " Днепра-1 " Александр Пихаленок, который является воспитанником "Шахтера", рассказал о том, что летом "горняки" хотели вернуть игрока.

– В последние 15 лет в украинском футболе укоренилась такая грустная тенденция: молодежь из "Шахтера" вынуждена была идти в бесконечную аренду в "Мариуполь" и там пытаться проявить себя на уровне УПЛ. Ты тоже был в числе тех, кто прошел этот путь, но тебе удалось свернуть с него, уйти в другую команду и стать одним из лидеров здесь. Как ты это сделал?

– Я переходил в "Днепр-1" сначала в аренду на полгода. Потом "Днепр-1" предложил меня выкупить. Начали договариваться с "Шахтером". Цена устроила, да и я не возражал стать игроком "Днепра-1" на полноценной основе. Вот так все и срослось. Надеюсь, что мы вместе с "Днепром-1" будем достигать успехов и радоваться им.

– С Игором Йовичевичем ты поработал в "Днепре-1". Это правда, что он хотел пригласить тебя в "Шахтер"?

– С его стороны такого не было, он не звонил мне, ничего не говорил. А "Шахтер" летом со мной связывался, да. Но все очень быстро затихло.

– Они получили отказ?

– Да.