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Сабо: Динамо в чемпионате будет третьим или четвертым

Премьер-лига
(2 голосов)

Очередные прогнозы от одного из украинских экспертов

Сабо: Динамо в чемпионате будет третьим или четвертым

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от второго круга УПЛ сезона 2022/23.

– Вы недавно назвали "Днепр-1" и "Шахтер" претендентами на чемпионство. Интересно услышать от вас объяснение, что может помешать спортклубовцам потерять лидерство?

– В "Днепре-1" собралась неплохая команда. Когда выпадают лидеры, они не могут демонстрировать нормальную игру. "Шахтер" играет на два фронта.

– "Динамо" может впервые со времен Блохина опуститься ниже зоны Лиги чемпионов?

– "Динамо" будет третьим или четвертым. Дело в том, что, когда такая война, не все хотят ехать в Киев. Нет таких игроков, которые могут заменить Цыганкова или Забарного.

– Кто из игроков УПЛ стал открытием?

– Пихоленок, Довбик, Гуцуляк. Это обычные футболисты. Если Пихаленок на уровне УПЛ выделяется, то в сборной совсем другие требования и уровень соперников.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
03.03.2023 в 20:33
Раз дед дал прогноз на 3-4 место, то окажутся либо выше, либо ниже
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0
-2
alex.belogubko (одесса)
03.03.2023 в 20:07
ДК будет бороться за 3-5 места
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+2
-1

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