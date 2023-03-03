Сабо: Динамо в чемпионате будет третьим или четвертым

Экс-тренер " Динамо " и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от второго круга УПЛ сезона 2022/23.

– Вы недавно назвали "Днепр-1" и "Шахтер" претендентами на чемпионство. Интересно услышать от вас объяснение, что может помешать спортклубовцам потерять лидерство?

– В "Днепре-1" собралась неплохая команда. Когда выпадают лидеры, они не могут демонстрировать нормальную игру. "Шахтер" играет на два фронта.

– "Динамо" может впервые со времен Блохина опуститься ниже зоны Лиги чемпионов?

– "Динамо" будет третьим или четвертым. Дело в том, что, когда такая война, не все хотят ехать в Киев. Нет таких игроков, которые могут заменить Цыганкова или Забарного.

– Кто из игроков УПЛ стал открытием?

– Пихоленок, Довбик, Гуцуляк. Это обычные футболисты. Если Пихаленок на уровне УПЛ выделяется, то в сборной совсем другие требования и уровень соперников.