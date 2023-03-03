Все шесть побед в чемпионате Украины Кривбасс одержал с разницей в один мяч

В текущем чемпионате Украины криворожский "Кривбасс" одержал шесть побед. Последняя из них датирована сегодняшним днем (03.03.2023), когда команда Юрия Вренидуба победила "Колос" 1:0.

Примечательно, что все шесть побед "Кривбасса" были с разницей в один мяч. Пять раз победный счет был 1:0, еще раз – 2:1.

После 16-ти сыгранных туров "Кривбасс" идет на шестой позиции турнирной таблицы.