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Все шесть побед в чемпионате Украины Кривбасс одержал с разницей в один мяч

Премьер-лига
(1 голосов)

1:0 или 2:1

Все шесть побед в чемпионате Украины Кривбасс одержал с разницей в один мяч

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В текущем чемпионате Украины криворожский "Кривбасс" одержал шесть побед. Последняя из них датирована сегодняшним днем (03.03.2023), когда команда Юрия Вренидуба победила "Колос" 1:0.

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Примечательно, что все шесть побед "Кривбасса" были с разницей в один мяч. Пять раз победный счет был 1:0, еще раз – 2:1.

После 16-ти сыгранных туров "Кривбасс" идет на шестой позиции турнирной таблицы.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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