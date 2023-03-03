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Все шесть побед в чемпионате Украины Кривбасс одержал с разницей в один мяч
1:0 или 2:1
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В текущем чемпионате Украины криворожский "Кривбасс" одержал шесть побед. Последняя из них датирована сегодняшним днем (03.03.2023), когда команда Юрия Вренидуба победила "Колос" 1:0.
Примечательно, что все шесть побед "Кривбасса" были с разницей в один мяч. Пять раз победный счет был 1:0, еще раз – 2:1.
После 16-ти сыгранных туров "Кривбасс" идет на шестой позиции турнирной таблицы.
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