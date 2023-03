Шахтер смотрит на восток, донорство Металлиста и омоложение Динамо. 10 трендов трансферного окна 2023 в УПЛ

Первое марта стало последним днем текущего сезона, когда было открыто трансферное окно. После этой даты клубы премьер-лиги уже не смогут заявить новых футболистов. Исключение одно: если к моменту завершения трансферного окна они не находились в статусе свободных агентов. Поэтому можно ожидать новых подписаний, но их количество будет минимальным: редко тренер согласится перекраивать состав уже по ходу чемпионата. Так что итоги трансферной работы можно подводить. Александр Рыженко отмечает главные тенденции, которые он заметил в работе наших клубов.

Начать нужно с наиболее очевидного, к чему привела полномасштабная война. Когда-то противники лимита на легионеров возмущались, что его введение искусственно подняло цены на украинских футболистов, которые поняли свою значимость. С новой волной этот вопрос обострился после 24 февраля 2022. Часть футболистов просто не вернулась на родину после российского вторжения, согласившись играть где угодно, кроме Украины. Увеличился дефицит тех же легионеров, которых в воюющую страну сейчас не затянешь, разве на очень хорошие деньги. На момент старта текущего чемпионата Украины в Премьер-лиге было только 28 легионеров - это второй самый низкий показатель за время нашей независимости.

"Кривбас", "Ингулец", "Колос", "Верес", "Александрия", "Металлист 1925" не пригласили ни одного иностранца этой зимой, по одному - "Минай" и "Заря".

Компенсировать недостаток хотя бы количественно клубы решили за счет арендованных из двух лучших академий Украины. Почти половина клубов УПЛ пока имеет у себя в обойме футболистов, временно заимствованных у "Динамо" и/или "Шахтера". Капинус ( "Металлист 1925"), Бондаренко, Билошевский, Савченко, Сигеев и Михайленко ("Александрия"), Булеца, Бурда, Погорилый и Бражко ("Заря"), Алибеков и Кузык ("Львов"), Виктор Близниченко ("Ингулец"), Микитишин ("Кривбас"), Булеза ("Минай"). Понемногу подключается к этому тренду "Днепр-1", который уже отдал другим клубам Горбунова ("Карпаты"), Логинова ("Александрия"), Юрчука ("Львов") и Зновенко ("Металлист").



Руслан Ротань и Николай Михайленко, которого "горожане" взяли в аренду у "Динамо" / Фото: ФК "Александрия"

Впрочем, есть и те, кто пытается справиться в трансферной работе своими силами: у "Ворсклы", "Вереса", "Руха", "Черноморца" и "Металлиста" нет арендованных из наших исторических грандов. Но, как видим, таких меньшинство.

Тренд на аренды не очень хороший. Он показывает, что скауты (если они есть) украинских команд не умеют работать на рынке поиска игроков и обычно удовлетворяются простым звонком к коллегам из "Динамо" и "Шахтера", забирая у них в аренду молодежь и фактически готовя ко взрослому футболу чужих исполнителей, которые в перспективе пользы клубу не принесут. Такие новички могут дать результат здесь и сейчас, на что и расчет, однако в следующем сезоне придется все начинать сначала. И не факт, что с этими же игроками.

За два трансферных окна "горняки" подписали только двух игроков из Южной Америки. Один из них с опытом игры в УПЛ: летом 2022-го Игорь Йовичевич перебрался в "Шахтер" и пригласил в клуб своего бывшего подопечного из "Днепра-1" Лукаса Тейлора, который перед этим выступал за греческий "ПАОК". Вторым заокеанским легионером стал Кевин Келси, прибывший этой зимой из Уругвая - речь о 18-летнем венесуэльце Кевине Келси.

