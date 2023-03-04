Шахтер смотрит на восток, донорство Металлиста и омоложение Динамо. 10 трендов трансферного окна 2023 в УПЛ

Первое марта стало последним днем текущего сезона, когда было открыто трансферное окно. После этой даты клубы премьер-лиги уже не смогут заявить новых футболистов. Исключение одно: если к моменту завершения трансферного окна они не находились в статусе свободных агентов. Поэтому можно ожидать новых подписаний, но их количество будет минимальным: редко тренер согласится перекраивать состав уже по ходу чемпионата. Так что итоги трансферной работы можно подводить. Александр Рыженко отмечает главные тенденции, которые он заметил в работе наших клубов.

1. Конкуренция за украинских футболистов выросла и привела к увеличению доверия молодым

Начать нужно с наиболее очевидного, к чему привела полномасштабная война. Когда-то противники лимита на легионеров возмущались, что его введение искусственно подняло цены на украинских футболистов, которые поняли свою значимость. С новой волной этот вопрос обострился после 24 февраля 2022. Часть футболистов просто не вернулась на родину после российского вторжения, согласившись играть где угодно, кроме Украины. Увеличился дефицит тех же легионеров, которых в воюющую страну сейчас не затянешь, разве на очень хорошие деньги. На момент старта текущего чемпионата Украины в Премьер-лиге было только 28 легионеров - это второй самый низкий показатель за время нашей независимости.

"Кривбас", "Ингулец", "Колос", "Верес", "Александрия", "Металлист 1925" не пригласили ни одного иностранца этой зимой, по одному - "Минай" и "Заря".

Компенсировать недостаток хотя бы количественно клубы решили за счет арендованных из двух лучших академий Украины. Почти половина клубов УПЛ пока имеет у себя в обойме футболистов, временно заимствованных у "Динамо" и/или "Шахтера". Капинус ( "Металлист 1925"), Бондаренко, Билошевский, Савченко, Сигеев и Михайленко ("Александрия"), Булеца, Бурда, Погорилый и Бражко ("Заря"), Алибеков и Кузык ("Львов"), Виктор Близниченко ("Ингулец"), Микитишин ("Кривбас"), Булеза ("Минай"). Понемногу подключается к этому тренду "Днепр-1", который уже отдал другим клубам Горбунова ("Карпаты"), Логинова ("Александрия"), Юрчука ("Львов") и Зновенко ("Металлист").



Руслан Ротань и Николай Михайленко, которого "горожане" взяли в аренду у "Динамо" / Фото: ФК "Александрия"

Впрочем, есть и те, кто пытается справиться в трансферной работе своими силами: у "Ворсклы", "Вереса", "Руха", "Черноморца" и "Металлиста" нет арендованных из наших исторических грандов. Но, как видим, таких меньшинство.

Тренд на аренды не очень хороший. Он показывает, что скауты (если они есть) украинских команд не умеют работать на рынке поиска игроков и обычно удовлетворяются простым звонком к коллегам из "Динамо" и "Шахтера", забирая у них в аренду молодежь и фактически готовя ко взрослому футболу чужих исполнителей, которые в перспективе пользы клубу не принесут. Такие новички могут дать результат здесь и сейчас, на что и расчет, однако в следующем сезоне придется все начинать сначала. И не факт, что с этими же игроками.

2. "Шахтер" стал заглядываться на футболистов с востока

За два трансферных окна "горняки" подписали только двух игроков из Южной Америки. Один из них с опытом игры в УПЛ: летом 2022-го Игорь Йовичевич перебрался в "Шахтер" и пригласил в клуб своего бывшего подопечного из "Днепра-1" Лукаса Тейлора, который перед этим выступал за греческий "ПАОК". Вторым заокеанским легионером стал Кевин Келси, прибывший этой зимой из Уругвая - речь о 18-летнем венесуэльце Кевине Келси.

???? Khusrav Toirov ????????



⚒ The midfielder’s first training session with Shakhtar ????#Shakhtar pic.twitter.com/sLyaGF5uqd — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 2, 2023

Акцент в трансферной работе менеджмента "горняков" все еще остается на украинцах, которых либо возвращают из-за границы, либо берут у конкурентов по лиге (Ракицкий, Ризнык), однако заметным стал вектор в сторону стран востока. Этой зимой дончане пополнили свои ряды грузином Гиорги Гочолейшвили и таджиком Хруславом Тоировым. Обоих взяли, что называется, на вырост: Гочолейшвили только вышел из возраста молодежных сборных, а Тоиров еще может играть за юношескую команду своей страны. Поэтому ждать результатов от них уже по ходу текущего сезона не стоит. Но в общем-то будет интересно посмотреть, как "Шахтеру" удастся подготовить на продажу не бразильских талантов, которые сами видят для себя донецкий клуб как трамплин в Западную Европу, а футболистов из стран, национальные сборные которых увидеть в финальных частях ЧМ или Евро будет чрезвычайной сенсацией.

3. "Динамо" очень серьезно экономит и вынуждено делать ставку на омоложение

С точки зрения прибыли, проект Игоря Суркиса провел относительно неплохое трансферное окно: продали за более чем 20 млн евро Забарного и выручили хоть какие-то средства за Цыганкова, чего летом могло не быть вообще. Также клуб облегчил финансовую ведомость расставаниями с игроками 25+ лет: Кадири, Кулач, Бурда, Сидклей, Кендзера, Дуэлунн, Беседин, Кравченко. Можно спорить, действительно ли каждый из них нынешнему "Динамо" не понадобился бы, но очевидно, что возраст "перспективных" они уже прошли. Вместо них киевляне пригласили 19-летних Рамадани, Дячука и Назара Волошина (последние двое – возврат из аренды). Выпадают из этого списка 24-летние Леднев, Рамирес и Бенито, однако больше похоже, что их просто не смогли пристроить в другие клубы, поэтому вынуждены оставить.

Матвій Пономаренко підписав новий контракт із «Динамо»



17-річний форвард Матвій Пономаренко уклав із ФК «Динамо» (Київ) новий довгостроковий контракт.



У першій половині сезону він виступав за юнацьку команду луганської «Зорі» на правах оренди. pic.twitter.com/T2AJ0rCMod — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 16, 2023

Никто при хорошем бюджете не будет делать ставку на молодежь, только если название этого клуба не "Аякс" и отчасти "Рух" (об этом ниже). На данный момент у киевлян среди центральных защитников самые опытные 24-летний Попов и 22-летний Сирота. Из нападающих - 23-летний Супряга и 21-летний Ванат (о Рамиресе писали выше). Серьезно выглядит разве что полузащита, где остаются Сидорчук, Буяльский, Гармаш и Караваев, и позиция голкипера с 35-летним Бойко и 28-летним Бущаном.

По всему похоже, что в ближайшие полгода тренерский штаб отводит на перестройку, жертвуя результатом. А это значит, что критики в адрес Луческу будет еще больше.

4. "Днепр-1" использует "Металлист" в качестве донора, а при необходимости подписывает легионеров

Когда-то мы видели в УПЛ тренд на фарм-клубы, ярчайшим примером которого был "Мариуполь". "Днепр-1" под пристальным руководством своего спортивного директора Евгения Красникова пошел по другому пути: днепряне используют игроков, которых для них подготовил "Металлист". Через год из Харькова в Днепр уже переехали десять - почти полноценная команда. Непонятно только почему большинство этих трансферов оформляется как аренда. Впрочем, вряд ли Красников будет оскорблять своего бывшего босса Ярославского: скорее всего, обе стороны имеют обоюдный интерес от таких переходов.

Если же игроков "Металлиста" не хватает, СК подписывает легионеров. Много легионеров, как для нынешнего военного чемпионата Украины. В настоящее время днепряне лидеры не только турнирной таблицы, но и условной легионерской, имея в своем ростере сразу девять иностранцев. По ходу осени легионеры уже отказывались играть в УПЛ. Научили ли чему-то прошлые прецеденты клубное руководство?

5. "Львов" открывает для Украины новые трансферные направления: клубы Среднего Востока и Африки

"Сине-золотые" начинали текущий чемпионат без легионеров. Однако, похоже, руководство настолько оказалось неудовлетворенным результатом, что зимой первая команда полностью изменила свое лицо. В январе, феврале и в первый день марта состав Олега Дулуба увеличился на четырнадцать новых футболистов.

Во-первых, обращает на себя внимание, что клуб стал делать ставку на опытных украинцев: Дитятьев, Богунов, Юрчук, Эсеола, Полегенько многое увидели в своей жизни. Но еще более интересно, откуда приходили легионеры.

Гражданство иностранцев, по большому счету, не удивляло: большинство из них бразильцы. Обращают внимание на себя клубы, из которых они приходили: Лео Антонио из предпоследней команды чемпионата Литвы, Мурило Соуза из худшей команды лиги Бахрейна, Траоре – из лидера чемпионата Гвинеи. Это действительно трансферы, которые спасут клубу жизнь в УПЛ?

6. Футболисты охотнее идут к лидерам ПФЛ, чем к аутсайдерам УПЛ

Этот тренд уже далеко не новость и существовал во все года. Таким образом, например, пролетел Вторую и Первую лиги "Металлист", подписывая игроков уровнем выше. Сейчас в похожем направлении развиваются "Полесье", "ЛНЗ" и "Карпаты". Житомиряне даже не гнушаются покупать новых футболистов, заплатив за Крушинского. Черкасчане пошли менее радикальным путем, пригласив свободными агентами или в аренду Ныча, Бойко, Муравского и Шестакова – всех с опытом игры в УПЛ. Трансферная работа львовян выглядит не так эффектно из-за попыток получить результат на плечах арендованных, но все игроки также из УПЛ: Горбунов, Хобленко, Бобко, Кныш плюс бесплатно перешли Сакив и Ильющенков.

Причин этому несколько. Во-первых, каждому будет интереснее рубиться за лидерство в таблице с шансами сохранить место в клубе после повышения, чем барахтаться на дне с непонятными перспективами существования клуба. Во-вторых, финансовый мотив. В Первой лиге есть клубы, готовые платить больше, чем в командах нижней части УПЛ. А для украинских игроков средней руки, не разбалованных большими деньгами, зарплата обычно становится гораздо более важным фактором, чем опыт игры в УПЛ.

7. "Ингулец" – стабильность тысячелетия. Клуб никогда не подписывает сильных игроков

Мы едва ли не каждое трансферное окно анализируем работу петровцев на трансферном рынке и каждый раз оцениваем ее как "плохо". Этой зимой ничего не изменилось: клуб просто подписал на позиции ушедших игроков новых, не задумываясь, дали ли они что-то клубу. Александру Поворознюку следует спросить у своих подчиненных, почему они никогда не работают над усилением состава. Аграрий недавно сказал, что не вмешивается в работу тренера. Однако он, похоже, не вмешивается и в работу клуба в целом, погрузившись в споры с Гордоном и творчество Круга. Этой зимой хотя бы выделяется Билык, который осенью был основным в "Александрии". Можно ли других футболистов назвать усилением – вопрос без ответа.

Не исключено, что многие хотят идти в "Ингулец" из-за персоны самого Поворознюка. Не исключено, что из-за расположения клуба в глубинке. Не исключено, что из-за финансовых условий. Все это вместе и дает трансферный результат, который мы видим. А в итоге приводит к среднему качеству. Возможно, что-то удастся изменить Сергею Ковальцу, зимой заступившему на тренерский мостик.

8. "Рух" делает ставку на собственную юношескую команду, рискуя результатом.

Довольно интересный вектор движения выбрал "Рух". Проект Григория Козловского делает ставку на свою юношескую команду, а наигрывает футболистов в основе. Это выглядело бы достойно, но место команды в таблице УПЛ сразу над зоной вылета.

Есть вероятность, что в этом сезоне львовяне одновременно выиграют юношеский чемпионат и вылетят из взрослого. Зимой "желто-черные" подписали только двух новичков – что интересно, бразильцев. Но ставка будет однозначно делаться на тех, кто подтянется из юношеской команды.

Сама по себе идея Григория Козловского по созданию коллектива на базе собственной молодежи (пока не собственной академии, ведь большинство из нынешнего состава прошли школу "Карпат") выглядит очень мощно. Однако реализация планов во взрослом футболе рискует провалиться.

9. Никто кроме "Шахтера" не может раскрутить своих игроков, чтобы выгодно их продать

Кане, Якубу, Оливье Тилль, Шахаб, а еще раньше Сито Риера, Фонтанелло и многие другие – согласитесь, для украинского футбола эти легионеры были выше среднего уровня. Впрочем, подтвердить его никто из них не смог и после "Ворсклы", "Зари" или пикового "Черноморца" продолжил карьеру в средних чемпионатах, которые вряд ли сильно отличаются от украинского. Обратных примеров – Лунин или Аллахяр – единицы на десятки других игроков.

Ни один из клубов, кроме "Шахтера", не работает над маркетинговой привлекательностью своих футболистов. Это мы здесь знаем, что Виктор Цыганков – это крутой вингер. Но почему-то за ним не было очереди ни за полгода до завершения контракта, ни за год. И именно поэтому подписывать украинских защитников готовы только аутсайдеры АПЛ.

????️| Vitalii Mykolenko: “I love Everton, how can I not?” ???? pic.twitter.com/WX56IbXGWY — Everton Extra (@Everton_Extra) February 21, 2023

Другая сторона медали – Михаил Мудрик. "Шахтер" активно пиарил свою звезду не столько на украинском медиарынке, сколько на зарубежном. Это стало одной из причин заинтересованности в нем топовых клубов Лондона. Раскрутка сейчас нужна всему.

"Днепр-1" никогда не продаст Артема Довбика за желанные 20 млн евро именно потому, что его никто не знает в Западной Европе. Статус лучшего бомбардира группового этапа Лиги конференций – это команды уровня "Истанбула", "Андерлехта" или "Ниццы". Таким клубам на 20 миллионов необходимо нечто большее, чем сухая статистика в посредственном турнире.

10. "Колос", "Верес" и "Металлист 1925" остаются наиболее консервативными клубами по приглашению новичков

На фоне трансферного хаоса, который устроили "Львов", "Металлист" или "Ворскла" (последние не количеством игроков, а их уровнем), есть три клуба, которые этой зимой предпочитали консерватизм и сохранение нервов вместо постоянных переговоров. Двух из них - "Верес" и "Металлист 1925" - понять можно, ведь эти клубы грандиозных задач перед собой не ставят и живут на средства, которые имеют. Гораздо более интересная ситуация в "Колосе", который, по словам владельца клуба Андрея Засухи, мечтает играть в еврокубках. Этой зимой ковалевцы подписали только защитника Кравченко, которого полноценным трансфером назвать нельзя: во-первых, его взяли в аренду, во-вторых, за "Колос" он уже тоже раньше играл. Это однозначно не работа на усиление, поэтому от аграриев с Киевщины вместе с "Металлистом" мы ожидаем одного из самых больших регрессов второго полугодия.

Также стоит обратить внимание на "Минай". Редко какой клуб из опасной зоны позволяет себе спокойно относиться к трансферному окну, когда тебе грозит вылет. Однако, похоже, Владимир Шаран убедил своих работодателей в обратном и этой зимой пригласил только пятерых новичков. Это может оказаться гораздо эффективнее, чем попытка начинать стройку с нуля, как это делают "Львов" или "Металлист".