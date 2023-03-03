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Металлист - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.03.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
УПЛ возвращается – и возвращаются трансляции матчей чемпионата Украины. Одна из них состоится из Ужгорода, где между собой в рамках 16-го тура сыграют "Металлист" и "Рух".
Матч запланирован на воскресенье, пятого марта. Начало – 13:00. Обе команды не входят в единый телепул, транслируя свои матчи на ресурсах компании 1+1 media.
Матч покажут на телеканале УНИАН. Еще один способ следить за событиями в поле – через видеотрансляцию на YouTube-канале FootballHab.
Если у вас не будет возможности следить за видеоэфиром, не пропустить главные события матча вам поможет текстовая онлайн-трансляция от UA-Футбол >>>
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