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Металлист - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.03.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

УПЛ возвращается – и возвращаются трансляции матчей чемпионата Украины. Одна из них состоится из Ужгорода, где между собой в рамках 16-го тура сыграют "Металлист" и "Рух".

Матч запланирован на воскресенье, пятого марта. Начало – 13:00. Обе команды не входят в единый телепул, транслируя свои матчи на ресурсах компании 1+1 media.

Матч покажут на телеканале УНИАН. Еще один способ следить за событиями в поле – через видеотрансляцию на YouTube-канале FootballHab.

Если у вас не будет возможности следить за видеоэфиром, не пропустить главные события матча вам поможет текстовая онлайн-трансляция от UA-Футбол >>>

Также вы можете подписаться на профильный телеграмм-канал об УПЛ, чтобы узнавать информацию из-за кулис матчей и не только. Доступно по ссылке >>>

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В статье: Рух (Львов) Металлист (Харьков)
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