Динамо покажет матч с Ингульцом на YouTube с 4-минутной задержкой

Матч 16-го тура УПЛ, в котором " Динамо " сыграет с петровским "Ингульцом", будет показан на YouTube.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", трансляция будет доступна на клубном канале с 4-минутной задержкой.

Игра состоится в субботу, 4 марта. Начало матча – в 14:00.

Ну и отметим, что прямая трансляция запланирована на телеканале "2+2".