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Динамо покажет матч с Ингульцом на YouTube с 4-минутной задержкой
Почти прямой эфир
scdnipro1.com.ua
Матч 16-го тура УПЛ, в котором "
Как сообщает официальный сайт "Динамо", трансляция будет доступна на клубном канале с 4-минутной задержкой.
Игра состоится в субботу, 4 марта. Начало матча – в 14:00.
Ну и отметим, что прямая трансляция запланирована на телеканале "2+2".
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Источник:ФК Динамо
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