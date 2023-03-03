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Динамо покажет матч с Ингульцом на YouTube с 4-минутной задержкой

Премьер-лига
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Почти прямой эфир

Динамо покажет матч с Ингульцом на YouTube с 4-минутной задержкой

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Матч 16-го тура УПЛ, в котором "Динамо" сыграет с петровским "Ингульцом", будет показан на YouTube.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", трансляция будет доступна на клубном канале с 4-минутной задержкой.

Игра состоится в субботу, 4 марта. Начало матча – в 14:00.

Ну и отметим, что прямая трансляция запланирована на телеканале "2+2".

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Динамо

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