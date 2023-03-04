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Мишелс: Знал, что Металлист – это клуб с традициями в Украине и Европе
Харьковскую команду хорошо знают в Южной Америке
instagram.com/fcmetalist
Новичок "Металлиста" Самуэль Мишелс дал комментарий после трансфера в харьковский клуб:
"Знал, что "Металлист" - это клуб с традициями в Украине и Европе. Поэтому, когда я получил предложение, сразу же согласился.
Да, имя "Металлиста" многое о чем говорит в Бразилии. Многие наши футболисты играли в этом клубе. Я лично знаком с Андерсоном Пико и Жо.
В "Металлисте" очень хороший коллектив и мне с первых дней было комфортно здесь. Ожидания самые оптимистичные. Хочу на высоком уровне провести этот сезон и играть еще лучше в будущем", - сказал Мишелс.
Как известно, контракт харьковского клуба с 23-летним бразильцем рассчитан до 2026 года.
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