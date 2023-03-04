Мишелс: Знал, что Металлист – это клуб с традициями в Украине и Европе

Новичок "Металлиста" Самуэль Мишелс дал комментарий после трансфера в харьковский клуб:

"Знал, что "Металлист" - это клуб с традициями в Украине и Европе. Поэтому, когда я получил предложение, сразу же согласился.

Да, имя "Металлиста" многое о чем говорит в Бразилии. Многие наши футболисты играли в этом клубе. Я лично знаком с Андерсоном Пико и Жо.

В "Металлисте" очень хороший коллектив и мне с первых дней было комфортно здесь. Ожидания самые оптимистичные. Хочу на высоком уровне провести этот сезон и играть еще лучше в будущем", - сказал Мишелс.