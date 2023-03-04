Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик вернулся в стартовый состав Днепра-1 и сыграет против Александрии
Команда Ротаня проведет встречу против лидера турнирной таблицы
Фото: СК Дніпро-1
В рамках 16-го тура чемпионата Украины "Александрия" сыграет против "Динпра-1" на стадионе "Ника". Тренеры уже объявили свои стартовые одиннадцати на этот поединок.
Александрия: Шевченко Никита – Бабогло Владислав, Калитвинцев Владислав, Третьяков Максим, Мирошниченко Денис, Копина Юрий, Рыбалка Сергей, Бондаренко Валерий, Кобзарь Богдан, Михайленко Николай, Мустафаев Эмиль.
Днепр-1: Макс Валеф – Амаш Янис, Сарапий Эдуард, Сваток Александр, Хайнер, Минго, Бабенко Руслан, Рубчинский Валентин, Пихаленок Александр, Гуцуляк Алексей, Довбик Артем.
Отметим, что Артем Довбик вернулся в стартовый состав после того, как пропускал ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций против АЭК, который состоялся 23 февраля.
Команды начнут встречу в 12:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча.
Популярное сейчас
- В Дортмунде снова заговорили о борьбе за чемпионство. Как Эдин Терзич вернул амбиции Боруссии?
- День сурка. Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 04.03.2023
- Манчестер Сити - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.03.2023
- Поворознюк: Играл в футбол на район - в каждой игре забивал 2-3 гола, на скорости убегал
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО