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Довбик вернулся в стартовый состав Днепра-1 и сыграет против Александрии

Премьер-лига
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Команда Ротаня проведет встречу против лидера турнирной таблицы

Довбик вернулся в стартовый состав Днепра-1 и сыграет против Александрии

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В рамках 16-го тура чемпионата Украины "Александрия" сыграет против "Динпра-1" на стадионе "Ника". Тренеры уже объявили свои стартовые одиннадцати на этот поединок.

Александрия: Шевченко Никита – Бабогло Владислав, Калитвинцев Владислав, Третьяков Максим, Мирошниченко Денис, Копина Юрий, Рыбалка Сергей, Бондаренко Валерий, Кобзарь Богдан, Михайленко Николай, Мустафаев Эмиль.

Днепр-1: Макс Валеф – Амаш Янис, Сарапий Эдуард, Сваток Александр, Хайнер, Минго, Бабенко Руслан, Рубчинский Валентин, Пихаленок Александр, Гуцуляк Алексей, Довбик Артем.

Отметим, что Артем Довбик вернулся в стартовый состав после того, как пропускал ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций против АЭК, который состоялся 23 февраля.

Команды начнут встречу в 12:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча.

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В статье: Артем Довбик Александрия СК Днепр-1
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