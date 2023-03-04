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Африканские легионеры Кривбасса не смогли сыграть против Колоса из-за провокации РФ в Приднестровье
Как это связано? Давайте разбираться
УПЛ/Автор невідомий
Камерунский защитник Иван Дибанго и ивуарийский нападающий Жан-Морель По не вошли в заявку "Кривбасса" на матч 16-го тура УПЛ против "Колоса". Причиной тому стали визовые ограничения в Молдове, которая стала транзитной страной для африканцев на их пути в Украину.
Как сообщил вице-президент "Колоса" Артем Гагарин, клуб рассчитывает на возвращение игроков в команду уже в начале следующей недели.
“И Дибанго, и По являются игроками “Кривбасса”, все хорошо. Они отсутствовали на матче против "Колоса" из-за бюрократических нюансов, вызванных обострением ситуации в Молдове. Потому что игроки, имеющие визы, ранее приезжали в Украину транзитом через эту страну. Молдова всем отказывает в предоставлении виз.
Но этот вопрос решается. Мы рассчитываем, что уже в понедельник они присоединятся к команде”, – сказал Гагарин в интервью FanDay.
Оба футболиста стали игроками "Кривбасса" в сентябре прошлого года. Дибанго перешел на правах аренды из "Левадии" и уже успел провести девять матчей. Также находится в аренде, однако из египетского клуба "Исмаили" – 26-летний нападающий еще не дебютировал в составе команды Вернидуба.
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