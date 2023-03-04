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Динамо - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Команды проведут первый официальный поединок года
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" начнет весеннюю часть чемпионата Украины матчем против петровского "Ингульца". Бывший игрок "бело-синих" Сергей Ковалец дебютирует во главе своей новой команды в поединке против родного клуба.
Стадион имени Валерия Лобановского, Киев. Начало матча: 14:00.
"Динамо" (Киев) - "Ингулец" (Петрово)
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