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Динамо - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Премьер-лига
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Команды проведут первый официальный поединок года

Динамо - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" начнет весеннюю часть чемпионата Украины матчем против петровского "Ингульца". Бывший игрок "бело-синих" Сергей Ковалец дебютирует во главе своей новой команды в поединке против родного клуба.

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Стадион имени Валерия Лобановского, Киев. Начало матча: 14:00.

"Динамо" (Киев) - "Ингулец" (Петрово)

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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