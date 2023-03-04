Матч Александрия – Днепр-1 был приостановлен из-за воздушной тревоги

Матч 16-го тура УПЛ "Александрия" – "Днепр-1" был приостановлен из-за воздушной тревоги. Команды ушли в подтрибунное помещение.

По состоянию на 56-ю минуту, когда прозвучали сирены, счет в поединке был равным – 1:1. Первый гол забили гости силами Гуцуляка, но хозяева поля смогли ответить мячом Мустафаева.

Матч будет восстановлен, когда опасность пройдет. Об этом сообщится дополнительно.