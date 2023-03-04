  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Александрия – Днепр-1 был приостановлен из-за воздушной тревоги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Александрия – Днепр-1 был приостановлен из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
(2 голосов)

Команды возобновят игру, когда опасность пройдет

Матч Александрия – Днепр-1 был приостановлен из-за воздушной тревоги

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Матч 16-го тура УПЛ "Александрия" – "Днепр-1" был приостановлен из-за воздушной тревоги. Команды ушли в подтрибунное помещение.

По состоянию на 56-ю минуту, когда прозвучали сирены, счет в поединке был равным – 1:1. Первый гол забили гости силами Гуцуляка, но хозяева поля смогли ответить мячом Мустафаева.

Матч будет восстановлен, когда опасность пройдет. Об этом сообщится дополнительно.

По теме
yellow-arrow
Мустафаев забил эффектный гол в ворота Днепра-1 – ВИДЕО
yellow-arrow
Верес - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
yellow-arrow
Дебют 19-летнего защитника и Ванат с Волошином в атаке. Динамо объявило состав на матч против Ингульца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александрия СК Днепр-1 война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде