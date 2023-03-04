Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Александрия – Днепр-1 был приостановлен из-за воздушной тревоги
Команды возобновят игру, когда опасность пройдет
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Матч 16-го тура УПЛ "Александрия" – "Днепр-1" был приостановлен из-за воздушной тревоги. Команды ушли в подтрибунное помещение.
По состоянию на 56-ю минуту, когда прозвучали сирены, счет в поединке был равным – 1:1. Первый гол забили гости силами Гуцуляка, но хозяева поля смогли ответить мячом Мустафаева.
Матч будет восстановлен, когда опасность пройдет. Об этом сообщится дополнительно.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Александрия - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча УПЛ
- Силы обороны ликвидировали еще 820 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Манчестер Сити - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.03.2023
- Поворознюк: Играл в футбол на район - в каждой игре забивал 2-3 гола, на скорости убегал
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 14:21 Украинские Когда жизнь разделилась на "до" и "после". Вернидуб, Езерский и другие вспоминают 24 февраля 2022-го
- 21:05 Украинские "Вместе - мы сила". Зозуля и Левченко организовали передачу и доставку трех больших генераторов в украинские больницы
- 12:05 Украинские Известны детали обстрела Краматорска. Также 19.01 оккупанты рекордное кол-во раз ударили по Запорожской области
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн