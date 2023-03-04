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Дебют 19-летнего защитника и Ванат с Волошином в атаке. Динамо объявило состав на матч против Ингульца
Также в старте выйдет пара Сидорчук-Шепелев
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" проведет матч 16-го тура чемпионата Украины против "Ингульца" на стадионе имени Валерия Лобановского в столице. Главный тренер “бело-синих” Мирча Луческу определился с составом на эту встречу.
Нещерет – Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Волошин, Кабаев, Буяльский – Ванат.
В стартовом составе киевлян впервые в официальном матче появились Дячук и Волошин. Для них это будет вообще дебютная игра в составе "Динамо" в УПЛ. До этого Дячук играл в аренде за “Александрию”, а Волошин – за “Кривбасс”.
Команды начнут встречу в 14:00. UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка, а также матч может просмотреть в видеотрансляции.
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