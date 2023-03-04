Дебют 19-летнего защитника и Ванат с Волошином в атаке. Динамо объявило состав на матч против Ингульца

Киевское "Динамо" проведет матч 16-го тура чемпионата Украины против "Ингульца" на стадионе имени Валерия Лобановского в столице. Главный тренер “бело-синих” Мирча Луческу определился с составом на эту встречу.

Нещерет – Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Волошин, Кабаев, Буяльский – Ванат.

В стартовом составе киевлян впервые в официальном матче появились Дячук и Волошин. Для них это будет вообще дебютная игра в составе "Динамо" в УПЛ. До этого Дячук играл в аренде за “Александрию”, а Волошин – за “Кривбасс”.

Команды начнут встречу в 14:00. UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка, а также матч может просмотреть в видеотрансляции.