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Верес - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Премьер-лига
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Одесситы смогут покинуть зону вылета

Верес - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: НК Верес

Новина українською

Одесский "Черноморец" приехал в гости к "Вересу", где команда "темно-синих" попытается набрать три очка и покинуть предпоследнее место в турнирной таблице. "Верес" в свою очередь может подняться сразу на седьмую позицию с десятой в случае победы.

"Верес" Ровно - Черноморец "Одесса"

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) УПЛ
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