Верес - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Одесский "Черноморец" приехал в гости к "Вересу", где команда "темно-синих" попытается набрать три очка и покинуть предпоследнее место в турнирной таблице. "Верес" в свою очередь может подняться сразу на седьмую позицию с десятой в случае победы.

"Верес" Ровно - Черноморец "Одесса"