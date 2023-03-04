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Верес - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Одесситы смогут покинуть зону вылета
Фото: НК Верес
Одесский "Черноморец" приехал в гости к "Вересу", где команда "темно-синих" попытается набрать три очка и покинуть предпоследнее место в турнирной таблице. "Верес" в свою очередь может подняться сразу на седьмую позицию с десятой в случае победы.
"Верес" Ровно - Черноморец "Одесса"
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